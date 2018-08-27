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Потоп, розламаний асфальт та побита автівка: у Києві стався потужний прорив труби (фото, відео)

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На Печерську у Києві утворилася вирва через прорив труби
На Печерську у Києві утворилася вирва через прорив труби / фото з соцмереж

У Києві на Печерській площі стався потужний прорив труби із гарячою водою. У мережі опублікували фото та відео з місця інциденту, на яких видно затоплену столичну вулицю, розтрощений асфальт та пошкоджену автівку.

Про це інформують у Facebook-спільноті "dtp.kiev.ua".

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Сенсація. У Києві на Печерську з'явилася гаряча вода. У вільному доступі. При Янеку такого не було: можна і помитися, і прийняти грязьові ванни неподалік від дому,
– іронічно підписали вражаюче відео у мережі.

Додамо, що у результаті прориву на проїжджій частині з'явилася велетенська діра, а припарковану неподалік автівку потрощило шматками асфальту.

"На Печерську буржуї живуть, вони завжди із гарячою водою", "Труби слід було замінити, а зробили це, мабуть, лише на папері", – пишуть люди у соцмережах.

авто Київ прорив труби
У Києві прорвало трубу: потрощило припарковану поруч автівку

Прорив труби на Печерську у Києві:

 

Теги: Надзвичайні ситуації Новини Києва Соцмережі
Джерело: 24 канал
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