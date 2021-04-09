У Дніпра вантажівка знесла жінку та протягнула її кілька метрів: фото

Фура у Дніпрі 9 квітня під час руху проспектом Каруни на смерть збила жінку. Вона перебігала дорогу в недозволеному місці, і водій вантажівки це не помітив.
Джерело:"Інформатор"
Аварія сталась неподалік мосту. Після ДТП водій продовжив рух.
До теми Ніколи не пробачу, сволото, – дружина Азаренкова звернулась до винуватця смертельної ДТП
Що відомо про аварію
- Інцидент стався приблизно о 10 ранку.
- Водій прямував проспектом Каруни і повертав на проспект Мануйлівський.
- Жителька Дніпра перебігала дорогу в недозволеному місці.
- У підсумку жінка потрапила в "сліпу зону" водія.
Смертельна ДТП у Дніпрі / Фото "Інформатор"
- Після того, яка великогабаритна машина DAF збила жінку, вона ще протягнула її кілька метрів.
- Потерпіла загинула на місці.
- На місці ДТП утворилися серйозні затори в бік Старого мосту. Рух електротранспорту зупинили.
- У поліції в коментарі 24 каналу повідомили, що на місці працюють слідчі. Правоохоронці з'ясовують усі деталі та обставини.
Місце, де вантажівка збила жінку в Дніпрі / Фото видання "Інформатор"
Додамо, що у мережі також з'явилося відео інциденту. Але з етичних міркувань ми його опублікувати не можемо.
Ще одна гучна ДТП У Львові водій BMW X5 на смерть збив 58-річну кур'єрку Glovo: фото
Перехрестя проспектів Каруни та Мануйлівського в Дніпрі – місце, де сталася ДТП / Карта