У Дніпра вантажівка знесла жінку та протягнула її кілька метрів: фото

Фура у Дніпрі 9 квітня під час руху проспектом Каруни на смерть збила жінку. Вона перебігала дорогу в недозволеному місці, і водій вантажівки це не помітив.

Аварія сталась неподалік мосту. Після ДТП водій продовжив рух.

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Що відомо про аварію

Інцидент стався приблизно о 10 ранку.

Водій прямував проспектом Каруни і повертав на проспект Мануйлівський.

Жителька Дніпра перебігала дорогу в недозволеному місці.

У підсумку жінка потрапила в "сліпу зону" водія.



Смертельна ДТП у Дніпрі / Фото "Інформатор"

Після того, яка великогабаритна машина DAF збила жінку, вона ще протягнула її кілька метрів.

Потерпіла загинула на місці.

На місці ДТП утворилися серйозні затори в бік Старого мосту. Рух електротранспорту зупинили.

У поліції в коментарі 24 каналу повідомили, що на місці працюють слідчі. Правоохоронці з'ясовують усі деталі та обставини.

Місце, де вантажівка збила жінку в Дніпрі / Фото видання "Інформатор"

Додамо, що у мережі також з'явилося відео інциденту. Але з етичних міркувань ми його опублікувати не можемо.

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Перехрестя проспектів Каруни та Мануйлівського в Дніпрі – місце, де сталася ДТП / Карта