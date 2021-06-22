У квартирі під ліжком патрульні знайшли сітчастого пітона. Проте жінка не змогла пояснити, як саме змія потрапила до її житла.

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"Поліцейські піймали плазуна та відвезли його до ветеринара. Пітон був абсолютно здоровим", – мовиться у пресслужбі патрульної поліції Харківської області.

Пітона відвезли до контактного зоопарку

Наразі пітона вирішили помістити на тимчасове утримання до контактного зоопарку для догляду спеціалістами. Окрім того, за інформацією телеграм-каналу "ХС Харків", дорогою до зоопарку пітон сховався в автомобілі, тож довелося розбирати обшивку, щоб знайти змію.



Спочатку виявлену змію відвезли до ветеринара / Фото"ХС Харків"

Сітчастому пітону може бути приблизно 2 роки. У телеграм-каналі зазначили, що тварина була дуже голодна і, ймовірно, у пошуках їжі перебувала давно.



Змії може бути приблизно 2 роки / Фото "ХС Харків"