Потрапив під колеса власного авто: у Харкові зіштовхнулись вантажівка і легковик, є жертва

На перехресті Архітектора Альошина та Миру в Харкові фургон Renault зіткнувся з авто Honda. Внаслідок ДТП постраждали водій і пасажирка легковика. 26-річний водій вантажівки загинув на місці. Він потрапив під колеса свого авто.

Від удару фургон перекинувся набік. Аварія сталася 17 жовтня близько 21 години. Постраждалих відвезли до лікарні.

Читайте також Легковик влетів у вантажівку: на Львівщині сталась жахлива ДТП з жертвами

Деталі ДТП

Вантажівка Renault Mascott зіткнувся з автомобілем Honda. Внаслідок зіткнення постраждали водій і пасажирка Honda 1964 та 1963 років народження. Їх з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до Харківської міської лікарні швидкої невідкладної медичної допомоги.

Внаслідок ДТП в Харкові загинув чоловік / Фото з телеграму "ХС Харків" та ДСНС

Водій фургона загинув відразу на місці. Він потрапив під своє ж авто, яке перекинулось набік. Рятувальники вилучили тіло загиблого.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження

Слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "порушення ПДР або експлуатації транспорту водієм".

Санкція статті передбачає ув'язнення на строк від 3 до 8 років з позбавленням права кермувати на строк до 3 років або без такого. Причина та усі обставини ДТП встановлюються.

У Харкові зіштовхнулись легковик і фургон: відео