Мир потребує імпульсу: парламент Німеччини розгляне нову стратегію щодо війни на Донбасі

"Мир в Україні потребує нового імпульсу" – таку програму із 12 пунктів одностайно прийняла "Вільна демократична партія Німеччини" і невдовзі представить її на розгляд до Бундестагу. У програмі – нова стратегія розв'язання ситуації на Сході України.

Два ключових моменти повинні сприяти новому поштовху до мирних переговорів щодо війни на Донбасі: вибори нового президента в Україні і позиція ООН та роль у ній Німеччини. Така позиція описана у заяві ВДП, пише німецьке видання Bild.

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Німецькі політики зауважили, що ситуація на Донбасі вже давно завмерла. Особливо незмінна протягом років позиція Європи. А от президент Росії Володимир Путін продовжує спотворювати факти, попри те, що Росія очолила війну на Сході України і понад п'ять років підтримує її.

Журналісти Bild нагадали читачам, що приблизно 13 тисяч людей загинули у війні в Україні, понад 30 тисяч зазнали поранень. А мінські домовленості про припинення вогню постійно порушують проросійські бойовики, що неодноразово фіксували спостерігачі ОБСЄ.



Німецькі депутати розуміють, що саме Путін вже п'ять років підтримує війну на Донбасі

Німеччина і Франція є частиною переговорів у норманському форматі. Вони шукають мирне вирішення конфлікту разом з Україною і Росією. Але: останнім часом відбуваються лише зустрічі на рівні міністерств, робочих груп, а голови держав чи хоч урядів не зустрічалися – ба навіть телефоном розмовляли востаннє у липні 2017 року.

Бундестаг та федеральний уряд повинні скласти додатковий план дій. З обов'язковими термінами та стимулами до виконання. Із зазначенням конкретних наслідків у разі недотримання домовленостей. Мінських угод слід дотримуватися не лише Україні, а й Росії,

– мовиться у документі під назвою "Мир в Україні потребує нового імпульсу".

До того ж, Німеччина повинна сприяти, щоб на Донбас відправили "новий або додатковий цивільно-поліцейський контингент місії ООН". Контингент, готовий взяти на себе завдання "спостереження за кордоном і поліцейські місії у співпраці з правоохоронцями України".

А тим часом: Проросійські бойовики стягують заборонену зброю до передової на Донбасі

Україна ж, у свою чергу, повинна завершити реформу сфери безпеки. І разом з ООН тоді матиме ефективний інструмент для "стримування зовнішньої агресії".

Що таке нормандський формат?Наразі це переговори у чотиристоронньому форматі: Україна – Німеччина – Франція – Росія. Вперше його було запроваджено 6 червня 2014 року. Назва походить від зустрічі очільників зазначених держав, яка вперше відбулася в містечку Бенувіль, що у французькій Нормандії. Головною темою переговорів у цьому форматі є розв'язання проблеми збройного конфлікту на Донбасі.