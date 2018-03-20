"Потрібна жорстка відповідь": Клімкін закликав посилити тиск на Росію та назвав дієві варіанти

Після отруєння екс-шпигуна Скрипаля у Великобританії Захід повинен був побачити, що для Росії не існує "червоних ліній" та посилити тиск на Москву.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю Deutsche Welle.

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"Мова йде про всеосяжну та скоординовану відповідь. Без такої відповіді, без певного роду платформи для трансатлантичного співтовариства – а я бачу Україну важливою частиною трансатлантичної спільноти – Росія спробує втрутитися в демократичні інститути. Тому нам потрібна жорстка відповідь на загрозу Росії", – наголосив дипломат.

Очільник українського МЗС запропонував запровадити цілеспрямовані санкції.

Могло б бути більше політичного тиску. Варіантів, щоб протистояти російським нетрадиційним загрозам, може бути багато: у сфері енергетики, у кібергалузі та в інших сферах,

– підкреслив Клімкін.

Також, дієвим Клімкін вважає бойкот Чемпіонату світу з футболу, який має відбутися влітку у Росії.

"З самого початку не було повного розуміння поведінки Росії та її намірів, тому багатьом людям був потрібен час, щоб зрозуміти, що таке РФ та її режим. Проте зараз ставлення до ЄС змінюється. У Європі готові до єдиної відповіді", – переконаний міністр.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля та його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.



12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною. У зв'язку з цим офіційний Лондон висилає з країни російських дипломатів та призупиняє дипломатичні контакти на високому рівні із РФ.