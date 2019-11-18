Потрібні "додаткові кроки": Кремль хоче, щоб Париж і Берлін натиснули на Київ до саміту 9 грудня

Про безальтернативність виконання мінських домовленостей заявив керівник МЗС Росії Сергій Лавров. Однак при цьому він вважає, що партнери по "нормандській четвірці" Франція та Німеччина повинні висловити свою позицію щодо амністії бойовиків і прямих переговорів України з окупаційними адміністраціями на Донбасі.

Фактично Лавров натякнув, що Париж та Берлін мали б натиснути на Київ, бо, мовляв, амністія й переговори з бойовиками – невід'ємна частина мінського процесу. Про це російський міністр говорив на пресконференції у Москві 18 листопада, пише УНІАН.

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Керівника російського МЗС турбують "низка висловлювань (офіційного Києва – 24 канал), які вимагають реакції від інших учасників нормандського формату". Мовиться про позицію України щодо амністії проросійських бойовиків на Донбасі та прямих переговорів Києва з окупаційними адміністраціями псевдореспублік.

Зауважимо, що офіційний Київ неодноразово наголошував, що прямих переговорів з окупаційними адміністраціями не буде: Україна веде переговори лише з Росією – а не з її маріонетками.

Лавров наголосив, що однією з умов, які висувала РФ для організації саміту в нормандському форматі (його наразі призначили на 9 грудня) є "додаткові кроки, які сприятимуть реалізації мінських домовленостей у повному обсязі". Причому Лавров не лише певен, що серед цих умов – і амністія, і переговори з окупантами, але й переконує, що Франція та Німеччина підтримують такий же підхід.

Ми розраховуємо, що вони скористаються своїми відносинами з офіційним Києвом для того, щоб і там усвідомили безальтернативність повного виконання комплексу мінських домовленостей,

– сказав російський міністр.

"Такі сигнали з Парижа й Берліна важливі, адже ми чуємо з адміністрації президента Зеленського, членів уряду України досить суперечливі заяви. У тому числі про те, що ніякої амністії – а вона позначена в мінських домовленостях – не буде. І що не буде ніяких прямих контактів між Києвом, Донецьком і Луганськом", – додав Лавров.

Тим часом Росія повернула захоплені українські кораблі, вони вже пливуть до Одеси

І підсумував: "Ми розраховуємо, що наші французькі колеги як господарі нормандського саміту докладуть усіх зусиль, щоб зняти будь-які двозначності, і щоб цей саміт чітко підтвердив непорушність і безальтернативність руху до виконання мінських домовленостей".

Саміт у нормандському форматі: чому Путін погодився і які умови висуватиме Росія – читайте у матеріалі 24 каналу.