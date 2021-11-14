Про це розповів у ефірі 24 каналу громадський активіст ініціативи "ЗупиниЛося" Костянтин Андріюк. Тільки оновлений склад керівництва зможе нарешті посилити контроль за тим, що відбувається на дорогах.

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"Вочевидь, в Харкові не настільки все контролюють. Я вважаю, що після останніх 2 ДТП потрібно звільняти все керівництво патрульної поліції", – повідомив активіст.

Довідка. Мовиться про смертельну ДТП 26 жовтня з Infiniti, за кермом якого був підліток. Вже 11 листопада водій Toyota Land Cruiser наїхав на 2 дітей, які серед натовпу переходили дорогу.

Потрібно ініціювати жорсткіші закони

Як розповів Андріюк, погано, що після кожної резонансної ДТП чиновники роблять багато "порожніх" заяв. Втім, ніхто не ініціює дієві закони та правила, завдяки яким порушники отримуватимуть справедливі покарання.

На думку активіста, покращити ситуацію зможуть:

штрафні бали, які б видавали водієві впродовж року, а за перевищення їхнього ліміту – позбавлення права керування транспортом;

кримінальна відповідальність та конфіскація авто за водіння без прав;

конфіскація транспортного засобу у разі керування в нетверезому стані (понад 3 проміле).

Андріюк вважає, що тільки тоді в Україні зможуть початись певні зміни.

Безпекова інфраструктура – це важливо

За словами активіста, зміни в законодавстві повинні паралельно розвиватись з безпековою інфраструктурою. Наразі в Україні вона перебуває на невисокому рівні.

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Багато аварій трапляються, адже громадяни не розуміють важливості безпекової інфраструктури (острівки безпеки, світлофори, кільцеві розв'язки, пішохідні переходи) і не вимагають її розвитку. Водночас чиновники цим не переймаються.

"Я впевнений, що чим краще працюватимуть закони, тим більше люди розумітимуть, що ці закони для них. Тому вони вимагатимуть від влади створення безпекової інфраструктури", – підсумував Андріюк.

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