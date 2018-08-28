"Потрібно називати їхніми іменами вулиці": в Україні згадують жертв Іловайської трагедії

В ці дні в Україні згадують жертв Іловайської трагедії. В Києві біля Михайлівського собору 28 серпня проходить Молебень за загиблими.

Про це розповіла кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.

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27 серпня біля Меморіалу пам’яті зібралося багато людей, зокрема матерів, дружин та родичів загиблих воїнів під час боїв в Іловайську. Вони планують покласти квіти та помолитися за жертвами Іловайської трагедії.

Наразі біля Михайлівського собору проходить Молебень за загиблими. Після неї заплановано запалення Вічного вогню.

Журналістка 24 каналу поспілкувалася з батьком одного з загиблих воїнів. Він розповів, що потрібно згадувати загиблих, потрібно називати їхніми іменами вулиці та школи і кожен день молитися за мир в Україні, щоб жоден хлопець більше не загинув у цій російсько-українській війні.

Нагадаємо, що за офіційними даними в Іловайській трагедії загинуло 366 військових, ще близько 500 зазнали поранень, багато людей опинилося в полоні. За неофіційними даними, ці цифри є набагато більшими.

Що таке Іловайський котел?Бойові дії, що розгорнулися під містом Іловайськ Донецької області у серпні 2014 року. 18 серпня у ході запеклих боїв українські силовики увійшли в Іловайськ та змогли взяти під свій контроль частину міста. Проте після заходу у тил регулярних російських військ 23-24 серпня, а також через дезертирство окремих українських підрозділів, іловайське угрупування опинилося в оточенні.



У ніч з 28 на 29 серпня президент РФ Володимир Путін закликав окупаційні війська відкрити гуманітарний коридор для українських військових, що опинилися в оточенні. Українські військові організованими колонами почали рух з міста за попередньо домовленими з російською стороною маршрутами. Проте колони були розстріляні на марші.