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      УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США
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      Потрібно платити за декларацію з лікарем: правда чи ні – тест

      282 Читать новость на русском
      А ви знаєте свої права?
      А ви знаєте свої права? / 24 канал

      Спільно з Міністерством охорони здоров’я 24 канал підготував тест, результати якого продемонструють, наскільки добре ви знайомі з тонкощами медичної реформи, яка продовжується в Україні.

      Національна служба здоров’я України, програма "Доступні ліки", безоплатні послуги діагностів та декларації із сімейними лікарями. Хочете зрозуміти, наскільки добре орієнтуєтесь у тому, як вони всі працюють?

      Пройдіть тест 24 каналу та дізнайтесь, наскільки просунутий Ви пацієнт:

       

       

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      Теги: Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Новини України Новини політики Медицина Лікування Публікації Реформи Медична реформа Тести
      Джерело: 24 канал
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