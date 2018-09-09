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Потрійна ДТП із маршруткою у Києві: винуватець втік із місця карколомної аварії

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На Троєщині трапилась потрійна ДТП із маршруткою
На Троєщині трапилась потрійна ДТП із маршруткою / kiev.informator.ua

Ввечері 8 вересня на Троєщині у Києві трапилась потрійна ДТП за участі BMW 525, Lada Kalina та мікроавтобуса "Богдан". В результаті аварії постраждали двоє осіб, водія автобуса із побитого транспортного засобу діставали рятувальники.

Про це інформують у Facebook-спільноті "Киев Оперативный".

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Зазначається, що карколомна аварія трапилась на вулиці Оноре де Бальзака близько 21:50. Автомобіль марки BMW з невідомих причин вдарив Lada в зад, від удару автівка вилетіла на смугу зустрічного руху і лоб в лоб врізалася в автобус.

автомобіль BMW аварія Троєщина Київ
Імовірний винуватець ДТП пересувався на BMW, він втік з місця інциденту

В результаті аварії постраждали двоє осіб: водій Lada та мікроавтобуса "Богдан". Останнього рятувальникам довелося витягувати із транспортного засобу, оскільки він не міг ворушитися. Обох водіїв госпіталізували.

аварія ДТП Київ Троєщина
Водія маршрутки діставали рятувальники, він не міг рухатися

Цікаво, що власник BMW був у нетверезому стані, проте за кермом не перебував і стверджує, що його віз цілком тверезий водій. До речі, кермувальник із місця ДТП втік. Слідство має встановити, хто був за кермом та, у якому стані.

ДТП Київ Троєщина
Сильно постраждав водій Lada, який від удару вилетів на зустрічну смугу та протаранив маршрутку


Фото з місця ДТП на Троєщині

Після ДТП рух вулицею Оноре де Бальзака у Києві було перекрито, на місці працювали патрульна поліція, медики, рятувальники та слідчо-оперативна група.

Теги: Новини Києва Новини України Аварії та ДТП Поліція ДСНС Алкоголь
Джерело: 24 Канал
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