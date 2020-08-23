В Одесі на Миколаївській трасі сталася потрійна ДТП за участю двох легковиків і трамваю. Внаслідок інциденту постраждали щонайменше один дорослий і дитина. Пригода трапилася вдень 23 серпня.

Деталі потрійної ДТП з потерпілими в Одесі

Як повідомив Одесміськелектротранс у фейсбуці, автомобіль Chery рухався в бік Ярмаркової площі. Але в один момент його водій повернув ліворуч на територію бази відпочинку.

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Зробив він це з порушенням правил дорожнього руху, оскільки здійснив поворот через реверсивну лінію. А опісля ще й не надав перевагу в русі трамваю №7. Останній рухався в напрямку Пересипу.

В результаті зіткнення Chery відкинуло на зустрічну смугу, і тут він зіштовхнувся з іншим легковиком – Mazda.

Внаслідок ДТП водій Chery і дитина-пасажир зазнали тілесні ушкодження. Обох доправили до лікарні.

Крім того, тимчасово було блоковано рух трамвайних маршрутів №1 і №7.

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