Потрощені намети й тиск на вчителів: як у Харкові добігає кінця передвиборча кампанія
Джерело:24 канал
Вибори мера у Харкові вийшли на фінішну пряму. Кандидати обіцяють перетворити Харків на новий Донецьк, роздають горнятка з власними портретами та вкладають агітаційну рекламу у пакунки з м'ясом.
Уже 31 жовтня 2021 року відбудеться голосування за нового очільника Харкова, а поки кандидати всіма способами набирають "бали" виборців. Передвиборчі перегони замість законних 50 днів тривають набагато більше.
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Старт передвиборчої кампанії відбувався ледь не відразу, як поховали ексголову Харкова Геннадія Кернеса.
"Політичний бій" Терехова та Добкіна
У найзавзятіший бій вступили два продовжувачі мерської справи – секретар міськради Ігор Терехов та колишній нардеп та мер Харкова Михайло Добкін. Обидва "пішли в народ" – на активні зустрічі з виборцями. Аналітики наголошують, що вони щедро "засівають" свій електорат.
Добкін та Терехов активно борються за крісло мера Харкова / Колаж 24 каналу
Аналітикиня громадського руху "ЧЕСНО" Олександра Щукіна зазначила, що коли виконувач обов'язків міського голови Ігор Терехов роздає на своїх зустрічах білети-запрошення до зоопарку, то це ознаки "гречкосійства".
Наприклад, його конкурент Добкін обіцяє виділити громадянам по 2 тисячі гривень на комунальні послуги. Це просто піар,
– пояснила аналітикиня.
Адмінресурс на освітян і рекламу
Якщо типові продуктові пакети на виборах уже не в моді, то незмінним "супутником" місцевих виборів залишається на повну запущений адмінресурс.
У комунальних підприємствах чи підприємствах сфери, яка безпосередньо залежить від міської влади, себто шкільна освіта, були розмови у педагогічних колективах, за кого треба голосувати.
Увімкнули адмінресурс, підозрюють аналітики, і на харківських вулицях. Здавалося б, місто мало "рясніти" обличчями спраглих до мерського крісла, лозунгами та обіцянками. Проте знайти всіх 10 кандидатів у мери на білбордах – заздалегідь програний квест. Хоч щойно виїжджаєш із міста, реклами більшає.Зверніть увагу! Зафіксовано лише 3 кандидатів, які використовують білборди у Харкові.
"У нас у Харкові є певна монополія щодо отримання місць на бордах. У тих, хто співпрацює більше з владою, у них є можливість вивісити на бордах політичні реклами, а в інших цього немає", – роз'яснила аналітикиня громадського руху "ЧЕСНО".
Зовнішня реклама кандидатів / Фото "ЧЕСНО"
Кандидати залучили соцмережі
Більшість кандидатів подалися завойовувати електорат у соцмережах. Навіть непрохідні кандидати витрачають на рекламу своїх виступів десятки тисяч доларів.
Харків'яни вже навіть не жартують із того, чиє обличчя бачать на кожному відео у ютуб. Дехто закупився ботами, й містянам сиплються у фейсбук-друзі сотні псевдосторінок.
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З'явилися чисельні проєкти, заточені "топити" конкурентів потенційних мерів. Нещодавно соціальні мережі заполонила реклама: "Добкін і Ахметов перетворять Харків на новий Донецьк". Це, кажуть політологи, уже навіть не чорний піар, а проплачені фейки.
Унікальна риса кампанії – те, що саме в міських умовах є дуже багато фейкової інформації в соцмережах. Використовують анонімні телеграм-канали, рекламні дописи в інстаграмі та фейсбуці, де фактично нікому невідомі громадські організації проплачують рекламу, яка взагалі не відповідає дійсності.
На тлі масової онлайн-війни у місті ледь помітні роздавачі партійних газет та агітаційні намети. До речі, у кількох частинах міста потрощили намети різних кандидатів.
Терехов створив тікток-акаунт для політичних перегонів / Скриншот 24 каналу
Виборам прогнозують 2 тури
Скоріше як жарт, а не реклама, є спроби вручити горнятка з портретом кандидата та листівки, вкладені в пакет із придбаним м'ясом у певній мережі магазинів.Зауважте! Харківським виборам уже прогнозують 2 тури. Містяни не довіряють нікому з кандидатів аж на 51%, щоб перемога була в руках лише єдиного лідера.
Політичні оглядачі прогнозують невелику присутність на виборах. Тож мера харків'яни "виберуть ногами". Мовиться про те, що вибір зроблять скоріше не ті, хто прийшли на дільниці, а хто – залишився вдома.