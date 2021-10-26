Потрощені намети й тиск на вчителів: як у Харкові добігає кінця передвиборча кампанія

Вибори мера у Харкові вийшли на фінішну пряму. Кандидати обіцяють перетворити Харків на новий Донецьк, роздають горнятка з власними портретами та вкладають агітаційну рекламу у пакунки з м'ясом.

Уже 31 жовтня 2021 року відбудеться голосування за нового очільника Харкова, а поки кандидати всіма способами набирають "бали" виборців. Передвиборчі перегони замість законних 50 днів тривають набагато більше.

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Старт передвиборчої кампанії відбувався ледь не відразу, як поховали ексголову Харкова Геннадія Кернеса.

"Політичний бій" Терехова та Добкіна

У найзавзятіший бій вступили два продовжувачі мерської справи – секретар міськради Ігор Терехов та колишній нардеп та мер Харкова Михайло Добкін. Обидва "пішли в народ" – на активні зустрічі з виборцями. Аналітики наголошують, що вони щедро "засівають" свій електорат.



Добкін та Терехов активно борються за крісло мера Харкова / Колаж 24 каналу

Аналітикиня громадського руху "ЧЕСНО" Олександра Щукіна зазначила, що коли виконувач обов'язків міського голови Ігор Терехов роздає на своїх зустрічах білети-запрошення до зоопарку, то це ознаки "гречкосійства".

Наприклад, його конкурент Добкін обіцяє виділити громадянам по 2 тисячі гривень на комунальні послуги. Це просто піар,

– пояснила аналітикиня.

Адмінресурс на освітян і рекламу

Якщо типові продуктові пакети на виборах уже не в моді, то незмінним "супутником" місцевих виборів залишається на повну запущений адмінресурс.

У комунальних підприємствах чи підприємствах сфери, яка безпосередньо залежить від міської влади, себто шкільна освіта, були розмови у педагогічних колективах , за кого треба голосувати. Юлія Біденко Політологиня

Увімкнули адмінресурс, підозрюють аналітики, і на харківських вулицях. Здавалося б, місто мало "рясніти" обличчями спраглих до мерського крісла, лозунгами та обіцянками. Проте знайти всіх 10 кандидатів у мери на білбордах – заздалегідь програний квест. Хоч щойно виїжджаєш із міста, реклами більшає.

Зафіксовано лише 3 кандидатів, які використовують білборди у Харкові.

"У нас у Харкові є певна монополія щодо отримання місць на бордах. У тих, хто співпрацює більше з владою, у них є можливість вивісити на бордах політичні реклами, а в інших цього немає", – роз'яснила аналітикиня громадського руху "ЧЕСНО".



Зовнішня реклама кандидатів / Фото "ЧЕСНО"

Кандидати залучили соцмережі

Більшість кандидатів подалися завойовувати електорат у соцмережах. Навіть непрохідні кандидати витрачають на рекламу своїх виступів десятки тисяч доларів.

Харків'яни вже навіть не жартують із того, чиє обличчя бачать на кожному відео у ютуб. Дехто закупився ботами, й містянам сиплються у фейсбук-друзі сотні псевдосторінок.

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З'явилися чисельні проєкти, заточені "топити" конкурентів потенційних мерів. Нещодавно соціальні мережі заполонила реклама: "Добкін і Ахметов перетворять Харків на новий Донецьк". Це, кажуть політологи, уже навіть не чорний піар, а проплачені фейки.

Унікальна риса кампанії – те, що саме в міських умовах є дуже багато фейкової інформації в соцмережах. Використовують анонімні телеграм-канали, рекламні дописи в інстаграмі та фейсбуці, де фактично нікому невідомі громадські організації проплачують рекламу, яка взагалі не відповідає дійсності. Юлія Біденко Політологиня

На тлі масової онлайн-війни у місті ледь помітні роздавачі партійних газет та агітаційні намети. До речі, у кількох частинах міста потрощили намети різних кандидатів.



Терехов створив тікток-акаунт для політичних перегонів / Скриншот 24 каналу

Виборам прогнозують 2 тури

Скоріше як жарт, а не реклама, є спроби вручити горнятка з портретом кандидата та листівки, вкладені в пакет із придбаним м'ясом у певній мережі магазинів.

Харківським виборам уже прогнозують 2 тури. Містяни не довіряють нікому з кандидатів аж на 51%, щоб перемога була в руках лише єдиного лідера.

Політичні оглядачі прогнозують невелику присутність на виборах. Тож мера харків'яни "виберуть ногами". Мовиться про те, що вибір зроблять скоріше не ті, хто прийшли на дільниці, а хто – залишився вдома.