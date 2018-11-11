"Поцілуй мою дупу": пишнотіла модель Тесс Холлідей грубо звернулася до бренду Victoria's Secret

Найвідоміша модель plus-size Тесс Холлідей, вага якої є близько 150 кг, закликала бойкотувати білизняний бренд Victoria's Secret.

Напередодні видання W Magazine опублікувало інтерв'ю з маркетинговим директором Victoria's Secret Едом Разеком про те, чому бренд не працює з транс-моделями і plus-size. За його словами, це призведе до руйнування "фантазії", яку створюють знамениті "ангели".

Читайте також: Ти можеш померти, – журналіст звернувся до пишнотілої моделі Тесс Холлідей

Пишнотіла модель Тесс Холлідей не змовчала і оголосила бойкот бренду на своїй сторінці в Instagram, за якою стежать понад 1 мільйон користувачів. Свою заяву Тесс доповнила відвертим знімком зі своїми сідницями у прозорій білизні.

Хто зі мною бойкотувати Victoria's Secret? Вони ніколи не підтримували повних дам. Поцілуй мою товсту дупу, VS,

– заявила Тесс.

На її думку, Victoria's Secret повинен шити білизну на різні розміри, зокрема для plus-size.

"Завжди підтримуйте прогресивні бренди. Я ношу asos на моїй дупі, вони завжди будуть отримувати мої гроші!" – додала Холлідей.

Тесс Холлідей / Instagram



​Тесс Холлідей звернулася до бренду Victoria's Secret / Instagram

Нагадаємо, 8 листопада у нью-йоркському виставковому центрі Pier 94 відбувся показ нової колекції білизняного бренду Victoria's Secret.