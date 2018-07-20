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Потужна злива і град у Криму перетворили вулиці на ріки: вражаючі фото і відео

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У Криму пройшла сильна негода
У Криму пройшла сильна негода / Фото з Twitter

У четвер, 19 липня, в окупованому Російською Федерацією Сімферополі пройшла сильна гроза, через яку місто перетворилося на величезну річку.

Відповідні фото були опубліковані на сторінці RoksolanaToday&Крим у Twitter.

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Так, у місті через шалену зливу затопило частину вулиць, зокрема і місцевий вокзал, який опинився "під водою" через те, що зливостоки не справлялися з потоками води.

Окрім того, негода у Сімферополі супроводжувалася величезним град розміром у декілька сантиметрів.

Як видно на фото, вода на вулицях окупованого міста сягала до колін перехожим, а автівки до половини були затоплені.

 

 

 

 

Відео негоди у Сімферополі:

 

 

Теги: Новини України Новини Криму Негода в Україні
Джерело: 24 Канал
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