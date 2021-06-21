За нетривалий період у населеному пункті випало 36 міліметрів опадів. Місце ЗМІ оприлюднили фото та відео наслідків негоди.

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Потужна злива накрила Ізмаїл

Через сильну зливу рух транспорту зупинили, бо більшість вулиць перетворилися на ріки.

Для того, щоб дістатися з одного місця в інше жителі змушені плисти величезними калюжами.

Негода накрила Ізмаїл – затопило вулиці: дивіться відео



​Ізмаїл затопило через сильну зливу: дивіться відео



Місто Ізмаїл затопило унаслідок зливи: дивіться відео

Негода в Україні: що відомо

У Криму оголосили надзвичайну ситуацію через сильні дощі.

В Ялті унаслідок негоди загинув чоловік – його забрало потоком води.

Південь України 18 червня потерпав від злив та шквальнго вітру.

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