За нетривалий період у населеному пункті випало 36 міліметрів опадів. Місце ЗМІ оприлюднили фото та відео наслідків негоди.
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Потужна злива накрила Ізмаїл
- Через сильну зливу рух транспорту зупинили, бо більшість вулиць перетворилися на ріки.
- Для того, щоб дістатися з одного місця в інше жителі змушені плисти величезними калюжами.
Негода накрила Ізмаїл – затопило вулиці: дивіться відео
Ізмаїл затопило через сильну зливу: дивіться відео
Місто Ізмаїл затопило унаслідок зливи: дивіться відео
Негода в Україні: що відомо
- У Криму оголосили надзвичайну ситуацію через сильні дощі.
- В Ялті унаслідок негоди загинув чоловік – його забрало потоком води.
- Південь України 18 червня потерпав від злив та шквальнго вітру.
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