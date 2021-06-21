Люди добираються вплав: Одещину накрила потужна злива – затопило Ізмаїл – відео

21 червня 2021 , 14:35
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Джерело:

"Думская"

Одеську область 21 червня накрили потужні дощі. Унаслідок зливи, яка йшла протягом 50 хвилин, затопило місто Ізмаїл.

За нетривалий період у населеному пункті випало 36 міліметрів опадів. Місце ЗМІ оприлюднили фото та відео наслідків негоди. 

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Потужна злива накрила Ізмаїл

  • Через сильну зливу рух транспорту зупинили, бо більшість вулиць перетворилися на ріки.
  • Для того, щоб дістатися з одного місця в інше жителі змушені плисти величезними калюжами.

Негода накрила Ізмаїл – затопило вулиці: дивіться відео


Ізмаїл затопило через сильну зливу: дивіться відео


Місто Ізмаїл затопило унаслідок зливи: дивіться відео

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Автор: Олег Васьків