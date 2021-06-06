Потужна злива з градом затопила вулиці Одеси: фото, відео наслідків негоди

В низці містах України спостерігається негода, зокрема сильні зливи і град. Одним із регіонів, який постраждав найбільше, є Одеса.

За словами місцевих жителів, найбільше потерпів від сильних опадів район Черемушки. Користувачі соцмереж опублікували фото і відео, на яких можна побачити наслідки негоди.

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На публікаціях місцевих видно, як потоки води течуть дорогами, а землю засипав град зі зливою.

Працівники водоканалу перебувають на затоплених місцях. Вони намагаються відкачати воду, але наразі безрезультатно. За інформацією синоптиків, така погода в Одесі триматиметься ще упродовж трьох днів.

В Укргідрометцентрі прогнозують дощову і прохолодну погоду на весь червень.

Найближчими днями дощі пройдуть майже всією території країни. Температура повітря вдень буде досить високою: від +20 до +25 градусів.

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