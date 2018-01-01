Потужна аварія у Києві: KIA протаранив кілька авто та влетів у зупинку
14:08, сьогодні 1737 Читать новость на русском
У центрі Києва на вулиці Великій Васильківській сталася потужна ДТП. Водій за кермом KIA на великій швидкості влетів у припаркований автомобіль, зніс кілька дерев і влетів у зупинку громадського транспорту.
Про це повідомляє спільнота "Киев Оперативный"
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За попередніми даними, водій перебував у нетверезому стані.
як повідомляють у спільноті, водій на великій швидкості в'їхав в припаркований автомобіль Acura, потім зніс два дерева, в'їхав у ще два припаркованих автомобілі і розбив зупинку.
Як розповіли очевидці, чоловік відмовився проходити тест на стан сп'яніння. Його забрали до лікарні.
Джерело: 24 Канал
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