Потужна аварія у Києві, де горіли 4 машини: у поліції розповіли деталі

28 січня у Києві трапилась масштабна аварія, в яку потрапили 3 авто та фура. Після зіткнення спалахнула пожежа. Дивом, обійшлось без постраждалих.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції України.

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Вантажівка Scania їхала вулицею Заболотного у сторону Одеської траси. На перехресті Заболотного та Сірка водій не впорався з керуванням та в’їхав у металічну опору. Від удару металева конструкція, яку перевозили у кузові вантажівки, полетіла вперед та знесла кабіну авто.

Кабіна опинилася на зустрічній смузі й моментально спалахнула, вогонь перекинувся ще на декілька автомобілів. У результаті згоріли 4 автомобілі, включно з вантажівкою. На щастя, у цій ДТП обійшлося без потерпілих.

Спалахнуло 4 авто