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Потужна буря пронеслась Польщею: є загиблі та поранені – фото наслідків негоди

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Негода пронеслась Польщею
Негода пронеслась Польщею / Twitter

Негода наробила великої шкоди у Польщі. Щонайменше одна людина загинула та понад 10 були поранені.

Як інформують місцеві ЗМІ, найбільших руйнувань буревій завдав у Мазовецькому воєводстві, до якого входить столиця країни Варшава.

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Там сильний вітер пошкодив приблизно 300 будівель, понад половина з яких є житловими будинками.

Як пише RMF 24, внаслідок негоди постраждало десять осіб.

Є інформація про одного загиблого. Віце-бургомістр міста Воломін, що неподалік від Варшави, від отриманих травм помер у лікарні.

Для усунення наслідків негоди було задіяно понад 20 рятувальників. Найбільше викликів пов'язано з поваленням дерев.

За прогнозами синоптиків, негода зі зливами та градом суне в Україну з країн Балтії. Так, у п'ятницю, 22 червня, холодний атмосферний фронт розділить Україну на дві частини – у західних областях пройдуть дощі і відчутно знизиться температура, а на сході і в центрі все ще пануватиме спека.

Теги: Новини України Погода Новини Польщі Стихійні лиха Жертви
Джерело: 24 Канал
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