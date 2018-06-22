Потужна буря пронеслась Польщею: є загиблі та поранені – фото наслідків негоди
Негода наробила великої шкоди у Польщі. Щонайменше одна людина загинула та понад 10 були поранені.
Як інформують місцеві ЗМІ, найбільших руйнувань буревій завдав у Мазовецькому воєводстві, до якого входить столиця країни Варшава.
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Там сильний вітер пошкодив приблизно 300 будівель, понад половина з яких є житловими будинками.
Як пише RMF 24, внаслідок негоди постраждало десять осіб.
Є інформація про одного загиблого. Віце-бургомістр міста Воломін, що неподалік від Варшави, від отриманих травм помер у лікарні.
Для усунення наслідків негоди було задіяно понад 20 рятувальників. Найбільше викликів пов'язано з поваленням дерев.
За прогнозами синоптиків, негода зі зливами та градом суне в Україну з країн Балтії. Так, у п'ятницю, 22 червня, холодний атмосферний фронт розділить Україну на дві частини – у західних областях пройдуть дощі і відчутно знизиться температура, а на сході і в центрі все ще пануватиме спека.