Потужна повінь накрила Тайвань: відео
З острова евакуювали тисячі осіб. Стихія залишила без світла понад вісім тисяч будинків. Вода затопила вулиці та автошляхи.
Щонайменше шестеро людей стали жертвами повеней на Тайвані.
Читайте також: Найбільший вулкан Європи почав виверження в Італії: вражаючі фото та відео
Причиною повеней стала так звана "тропічна депресія".
Вода на Тайвані затопила вулиці та автошляхи
Сильні дощі не припинялись у регіоні протягом кількох днів, у деяких районах рівень опадів становив понад тисячу міліметрів.
На жаль, повені на острові – не рідкість, від потужних тайфунів він потерпає мало не щоліта.
Нагадаємо, 6 лютого 2018 року на півночі острова Тайвань стався землетрус магнітудою у майже сім балів за шкалою Ріхтера.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою7 січня 2015 , 11:10
Пореченкова не чекають у Латвії, — глава МЗС Рінкевич1 листопада 2014 , 15:35 3
Як виживає телеканал "Дождь"14 лютого 2015 , 11:48
Відкривай легендарні місця: Сопот9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis16 квітня , 15:00