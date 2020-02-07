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      Потужна пожежа поблизу парковки сталася в Києві: відео

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      У Києві на Бальзака загорілася парковка біля СТО / Скріншот відео

      У Києві в історичному районі Троєщина сталася пожежа. Інцидент трапився увечері 7 лютого на вулиці Оноре Де Бальзака.

      За інформацією dtp.kiev.ua, займання сталося поблизу парковки. Попередньо, загорілося СТО.

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      Ресурс "Київ оперативний" пише, що щось навіть вибухало.

      Біля парковки на Бальзака в Києві сталася пожежа: відео  

      На місці працювали співробітники ДСНС. Наразі вони ліквідують пожежу та намагаються з’ясувати її причини.

      Офіційних повідомлень ані від ДСНС, ані від поліції щодо інциденту наразі немає.

      Відео пожежі на Бальзака в Києві 

      Зараз на Бальзака палає (і навіть щось вибухає) стоянка з автівками. На місці вже працюють рятувальники #ДСНС.

      Posted by Киев Оперативный on Friday, 7 February 2020

      Наприкінці січня в Києві сталася пожежа в будівлі Міністерства культури. За попередніми даними, займання сталося у підвалі будівлі, де зберігався архів через несправність проводки. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Пожежа Новини Києва ДСНС
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