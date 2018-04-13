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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Потужна пожежа посеред білого дня сталася на пляжі в Одесі

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Удень 13 квітня в Одесі на пляжі в районі 13-й станції Великого Фонтану зайнявся ресторан "Пісок". На місці інциденту уже працюють рятувальники. Крім того, загасити полум'я допомагають працівники розважального закладу.

Про це повідомляє місцеве видання "Думская".

Зазначається, що пожежа почалася в ресторані та перекидається на рятувальну станцію, яка примикає до нього, відтак співробітники ДСНС намагаються врятувати човни.

За словами журналістів, пожежники також докладають зусиль, аби пробратися до приміщення, де сталося займання, а допомагають їм у цьому і працівники ресторану, які за допомогою насосу качають воду з моря.

Також участь у ліквідації займання беруть і бійці Нацгвардії, які неподалік проводили навчання. Як розповів військовослужбовець Олександр, вони допомогли покинути бар молодому чоловіку, який там перебував, та винесли з ресторану чотири газові балони.

За його словами, було використано близько десяти вогнегасників, щоправда мотопомпа, яку надали для гасіння співробітники ресторану, так і не завелася.

Зауважимо, наразі загоряння локалізовано, однак вогонь встиг поширитися на 500 квадратних метрів. В гасінні було задіяно 10 одиниць технік, але роботі пожежників заважала щільна забудова узбережжя, яку було зведено незаконно.

Власник ресторану Михайло Іванов своєю чергою припускає, що його заклад підпалили, оскільки "перед загорянням було три гучних звуки та чутно було, як розбивається скло.

"Ніякі роботи не велися, електрику було відключено", – зазначив підприємець.

Водночас він додав, що у момент інциденту всередині перебували три його сини.

Теги: Новини України Кримінальні новини Фотоновини Новини Одеси Пожежа
Джерело: 24 Канал
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