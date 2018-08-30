Потужна пожежа у російському спорткомплексі, вогонь може перекинутись на житлові будинки: відео

У фітнес-центрі із тенісним кортом у російському місті Реутов у Підмосков'ї спалахнула масштабна пожежа. Жителі міста діляться кадрами потужного загоряння у мережі. На них видно клуби чорного диму, які піднімаються високо в небо.

Про пожежу у Реутові пишуть люди у соцмережах.

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Очевидці загоряння діляться відеозаписами з місця пожежі. На кадрах видно, що від будівлі фітнес-клубу в небо піднімаються густі клуби диму. Один зі свідків пожежі висловив побоювання, що вогонь може розповсюдитися на найближчі житлові будинки.

Кілька хвилин тому загорівся фінтнес-центр в Реутові. Все стріляє, клуби диму страхітливі і поширюються на житлові будинки, де можуть бути відкриті вікна і спати діти, люди похилого віку. Дуже сподіваюся, що ніхто не постраждав. Це дуже страшно спостерігати вживу,

– написав один із очевидців.

За словами свідків, горить будівля, яка розташована на Новій вулиці. Попередньо, вогонь охопив вже 1000 квадратних метрів.

Інформації про жертв чи постраждалих поки немає.