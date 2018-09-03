Потужна пожежа знищила найвідоміший історичний музей Бразилії : фото і відео

У неділю, 2 вересня, у Ріо-де-Жанейро дотла згорів Національний музей Бразилії, який існував близько 200 років й був найстарішим науковим закладом країни.

Про це повідомляє видання Globo, а відповідні фото і відео публікують очевидці у соцмережах.

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Зазначається, що пожежа почалася вже після закриття музею.

Знищення будівлі, яка колись була палацом імператорів, що стала непридатною, є незліченною втратою для Бразилії,

– заявив президент Бразилії Мішел Темер.

За попередніми даними, постраждалих немає, адже четверо наглядачів, що залишалися на службі, змогли вчасно покинути будівлю.

Також повідомляється, що усі експонати, а це понад 20 мільйонів, було втрачено під час пожежі.

Наразі місцева поліція з'ясовує усі обставини події.

Національний музей Бразилії розташований в парку Кинта-да-Боа-Віста в північній частині Ріо-де-Жанейро. Його заснував у 1818 році король Португалії Жуан VI. Колекція музею налічувала до 20 мільйонів експонатів, що складалися з тварин, комах, мінералів, предметів побуту, єгипетських і південноамериканських мумій і старожитностей, артефактів, найстаріших людських скам'янілостей, які були знайдені в Бразилії тощо.

A massive #fire has hit the 200-year-old Rio de Janeiro National Museum. There is no information yet on potential deaths, injuries, the cause of the fire or extent of the damage. pic.twitter.com/q6PMQJDbRX — The Brazilian Report (@BrazilianReport) 3 сентября 2018 г.

BREAKING: The National Museum of #Brazil in #Rio is completely consumed in fire. Founded in 1818, the museum is the holder of over 20 million items, including mummies, meteorites, insects, & fossils. So sad to see history in flames :(



Video from @g1 live feed#museunacional pic.twitter.com/eCm8G6gKwA — Justin Fleenor (@JustinFleenor) 3 сентября 2018 г.

Que cansaço... Estou exaurida de observar esta tragédia. O fogo não acaba. Os próximos dias serão difíceis demais... @MuseuNacional #MuseuNacional pic.twitter.com/dURj38RJCT — Tania Dominici (@TaniaDominici) 3 сентября 2018 г.

Дивіться відео сильної пожежі в музеї у Ріо-де-Женейро:

NOW: Major fire at the National Museum of Rio de Janeiro (Brazil). There were the greatest Egyptian collection of Latin America, the oldest human skull of America (Luzia), and 20 million other objects. All of that is destroyed. It's a great loss, and it hurts to see the images. pic.twitter.com/aPIL6t4qu1 — Priscila Scoville (@SaysAncientNews) 3 сентября 2018 г.

BRAZIL: PHOTOS - 200y/o National Museum in Rio de Janeiro, one of largest museums of natural history in Latin America, destroyed in massive fire. pic.twitter.com/RyXmRoHUrx — KolHaolam (@KolHaolam) 3 сентября 2018 г.