Потужна пожежа знищила найвідоміший історичний музей Бразилії : фото і відео
У неділю, 2 вересня, у Ріо-де-Жанейро дотла згорів Національний музей Бразилії, який існував близько 200 років й був найстарішим науковим закладом країни.
Про це повідомляє видання Globo, а відповідні фото і відео публікують очевидці у соцмережах.
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Зазначається, що пожежа почалася вже після закриття музею.
Знищення будівлі, яка колись була палацом імператорів, що стала непридатною, є незліченною втратою для Бразилії,
– заявив президент Бразилії Мішел Темер.
За попередніми даними, постраждалих немає, адже четверо наглядачів, що залишалися на службі, змогли вчасно покинути будівлю.
Також повідомляється, що усі експонати, а це понад 20 мільйонів, було втрачено під час пожежі.
Наразі місцева поліція з'ясовує усі обставини події.
Національний музей Бразилії розташований в парку Кинта-да-Боа-Віста в північній частині Ріо-де-Жанейро. Його заснував у 1818 році король Португалії Жуан VI. Колекція музею налічувала до 20 мільйонів експонатів, що складалися з тварин, комах, мінералів, предметів побуту, єгипетських і південноамериканських мумій і старожитностей, артефактів, найстаріших людських скам'янілостей, які були знайдені в Бразилії тощо.
Дивіться відео сильної пожежі в музеї у Ріо-де-Женейро: