Потужна злива у Києві: у столиці борються із наслідками негоди, рух транспорту змінений

Рятувальники борються із наслідками потужної зливи, яка пройшла у столиці в ніч на четвер, 16 серпня. Так, у водній пастці опинилися декілька автівок, буря повалила десяток дерев та затопила вулиці.

Про це інформує прес-служба ДСНС у Києві.

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У відомстві повідомляють, що негода повалила 16 дерев у столиці. Багато із них рятувальникам довелося забирати із проїжджих частин доріг. Одне – впало на Петрівській алеї, напроти входу до стадіону Лобановського.

Внаслідок негоди на вулиці Братиславській металева вишка мобільного звязку "Київстар" звисає із 5-ти поверхового житлового будинку. На місці залишаються рятувальники КАРС КМДА, які очікують автокран та представників мобільного зв’язку. Також у провулку Політтехнічному похилено ялинку висотою 15 метрів. Представники Київзеленбуд будуть проводити роботи щодо її відновлення,

– йдеться у повідомленні ДСНС.

У КМДА, своєю чергою, повідомили, що через негоду рух транспорту у столиці був змінений.

Так, із 6:15 на вулиці Глибочицькій був заблокований рух трамваїв маршруту № 18 через занесення трамвайної колії піском. На місці працюють відповідальні служби міста та КП.

Крім того, два дерева, які впали, заблокували із 5:00 виїзд тролейбусів із депо № 2 та рух тролейбусів № 22, 27, 30, рух тролейбусів № 2 у напрямку метро "Шулявська", тролейбусів № 22, 27, 30 до Індустріального шляхопроводу та тролейбусів маршруту № 30 "вулиця Милославська – станція Зеніт". Наразі рух відновлено.

Також із 5:50 на вулиці Визволителів, у напрямку Дарницької площі водою залило проїжджу частину, через що заблоковано № 29, 50, тролейбусних маршрутів. Рух було відновлено о 6:25.

Нагадаємо, в ніч на четвер, 16 серпня, Київ накрила потужна негода: у столиці вночі пройшов сильний дощ із грозою, внаслідок чого значного підтоплення зазнала низка вулиць, зокрема, Хрещатик. На вулицях лежали поламані гілля та повалені дерева, вимитий бруд та сміття.