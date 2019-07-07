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      Потужне авіашоу та урочистості: чим запам'яталося святкування дня Військово-морських сил

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      Над одеським морським вокзалом сьогодні гаряче не лише від сонця, а й від кількості військової техніки та людей у формі. День Військово-морських сил України відзначають з розмахом, серед гостей – учасники навчань Сі Бриз-2019, президент Володимир Зеленський та міністр оборони України Степан Полторак.

      Спершу на флагманському кораблі флоту України "Гетьман Сагайдачний" урочисто підняли державний прапор України, а також прапора ВМС та прапорів розцвічування.

      Читайте також: Сі Бриз-2019: російські кораблі "контролюють" судна НАТО та мінування Морвокзалу в Одесі

      Володимир Зеленський до Одеси сьогодні вперше приїхав як верховний головнокомандувач. Президент нагородив бойових моряків та присвоїв Одеському військово-морському ліцею ім'я Володимира Безкоровайного, який 23 роки тому був командувачем Військово-морських сил України.

      Володимир Зеленський зазначив, що у нас є здобутки у військовій сфері, але дивитись на техніку іноземних гостей без заздрості неможливо,
      – сказав директор Одеського військово-морського ліцею Віктор Шмигановський.

      Президент зазначив, що хоче, аби в України були свої великі кораблі, якими можна було б пишатися. Він додав, що працюватимуть над цим у новому уряді.

      Володимир Зеленський нагородив бойових моряків

      Серед гостей свята – учасники міжнародних навчань Сі-Бриз з різних країн світу, а також рідні 24 полонених моряків. Прийшов і Віктор Сорока – син якого перебуває в російському полоні. Батько сподівається, що звільнення Василя та інших хлопців стане можливим завдяки спільному тиску на Кремль.


      В Одесі відзначають день Військово-морських сил

      З нагоди Дня ВМС України в небі над морською гаванню Одеси відбулося авіашоу та парашутне шоу, в якому брали участь літаки СУ-25 та АН-26, а також вертольоти Мі-8, Мі-14 та Ка-226.

      В Одесі відбулося парашутне та авіашоу

      Також президент Зеленський відвідав борт фрегату "Гетьман Сагайдачний". А для глядачів відкрили доступ на кораблі країн, які разом з українськими моряками ще тиждень будуть проводити спільні навчання Сі Бриз-2019.

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      Теги: Новини України Новини Одеси Володимир Зеленський Нагороди НАТО
      Джерело: 24 канал
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