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Причини та наслідки вибухів у Бейруті

У Бейруті 4 серпня прогриміли два потужних вибухи. Відомо про понад 6 тисяч постраждалих та щонайменше 158 загиблих. Вища рада оборони Лівану вважає, що вибух в порту стався через 2 750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри). Її конфіскували ще у 2014 році з судна Rhosus, що належало бізнесмену з Росії.

У столиці Лівану пролунали два гучні вибухи: дивіться відео

Масштабна засуха в окупованому Криму

Крим на межі екологічної катастрофи – мешканці півострову можуть залишитися без води через посуху та перекриття Північно-Кримського каналу. Кількість води у водосховищах знизилась на половину у порівнянні з 2019 роком. А артезіанські підземні води вже мають солоний присмак.

Як засуха в Криму може зіграти на користь Україні: дивіться відео

Мандрівна лабораторія для школярів

У Львові започаткували освітній проєкт "Наука йде до тебе". Це наукова виставка і лабораторія, де діти зможуть випробувати різноманітні наукові феномени. Також вона діятиме у міських парках та скверах. Наукова лабораторія має 2 частини: фізико-механічну та мистецько-культурну.

У Львові створили мандрівну лабораторію для дітей: відео

В Україні запрацював ринок газу

З 1 серпня в Україні запрацював ринок газу для населення. Відтепер змінити постачальника газу так легко як і мобільного оператора. Українці зможуть обрати того, хто запропонує кращу ціну і умови. Усе можна оформити онлайн, але для цього потрібен електронний цифровий підпис. Процедура триватиме не більше, ніж годину.

Які оформити послугу зміни постальника газу: дивіться відео

Екологічне садівництво в Івано-Франківську

Івано-Франківські екоактивісти взялись за екологічне садівництво. Вони облаштували зелений сад на даху старого заводу, що тепер став для міста інноваційним центром. Невелика стійка з овочами та зеленню, яка здіймається над міськими будинками, – це пілотний проєкт місцевої Лабораторії ресайклінгу.

В Івано-Франківську екоактивісти створили на даху "Промприладу" незвичайний зелений сад: дивіться відео