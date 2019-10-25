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      Потужні пожежі вирують у Каліфорнії: Лос-Анджелес може залишитись без світла – фото, відео

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      Масштабні пожежі охопили Каліфорнію
      Масштабні пожежі охопили Каліфорнію / фото з соцмереж

      Пожежі в американському штаті виникли через щорічні вітри під назвою "Діабло". Вогонь вже знищив лісові насадження на площі в понад 40 кілометрів квадратних. Зі своїх помешкань евакуйовані дві тисячі американців.

      Так, у місті Гейсервіль оголосили про негайну евакуацію, а в Лос-Анджелесі, Сан-Бернардіно і Вентурі (Південна Каліфорнія) розглядають питання про відʼєднання від електропостачання понад 300 тисяч людей. Про це інформує BBC.

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      Таке справді може трапитись. Приміром, 24 жовтня без електроенергії залишись пів мільйона людей. Наразі вогонь рухається на північ від Сан-Франциско, ліси горять за 120 кілометрів від міста.

      У найгіршому випадку в південній Каліфорнії пориви вітру сягатимуть 88 кілометрів на годину. У деякий прибережних районах вони можуть посилитися до 120 кілометрів на годину,
      – передають американські метеорологи.

      Це неабияк збільшить швидкість поширення вогню.

      пожежа Каліфорнія
      Пожежа охопила містечко Гейсервіль у штаті Каліфорнія/ фото Getty images

      пожежа Каліфорнія
      Пожежа у Гейсервілі, Каліфорнія/ фото Getty images

      пожежа Каліфорнія
      Пожежі в Каліфорнії/ фото Getty images

      До речі, він виник пізно ввечері 23 жовтня в окрузі Сонома. Найімовірніше, вийшла з ладу перемичка електричної опори найбільшої каліфорнійської комунальної компанії Pacific Gas & Electric, в результаті чого і почалася пожежа.

      Масштабні лісові пожежі у Каліфорнії/ фото Getty images

      Через вітер займання швидко поширилось на територію в 20 кілометрів квадратних, а далі – ще вдвічі.

      На карті позначене містечко Гейсервіль, яке охопив вогонь. Воно розташоване неподалік таких великих міст, як Сакраменто та Сан-Франциско

      Увага! Нові пожежі охопили штат, який досі оговтується від торішніх масштабних займань. У 2018 році внаслідок лісових пожеж у Каліфорнії загинули приблизно 100 людей.

      Усіх, хто перебувають неподалік займання, місцева влада просить негайно залишити цю територію, оскільки ситуація надзвичайно небезпечна і загрожує життю населення.

      Каліфорнія пожежа
      Літаки скидають пісок на охоплені вогнем ділянки/ фото Getty images

      З пожежею борються понад 500 рятувальників, літаки скидають пісок, працюють бульдозери.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Пожежа Пожежа у Каліфорнії Надзвичайні ситуації Новини США
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