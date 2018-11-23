Потужні снігопади та ожеледиця: синоптики попередили про різке погіршення погоди

Сильні снігопади від початку наступного тижня слід очікувати майже по всій території України. Упродовж 26 та 27 листопада погодні умови значно погіршаться внаслідок впливу активного циклону.

Про це з посиланням на дані Укргідрометцентру попереджають у ДСНС України.

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Внаслідок впливу циклону вдень 26 листопада та протягом доби 27 листопада у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, на півдні Тернопільської, Хмельницької, на півночі Одеської, Миколаївської, Донецької та Луганської областей очікується ускладнення погодних умов: сніг та мокрий сніг, місцями сильний сніг,

– йдеться у повідомленні.

Рятувальники попереджають, що сніговий покрив може сягати від 8 до 15 сантиметрів. Водіям слід бути обережними, оскільки на дорогах обіцяють ожеледицю, а в окремих районах – налипання мокрого снігу та ожеледь.

Окрім цього, 27 листопада у центральних та південних регіонах синоптики прогнозують пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду.