Потужний автосвіт: компанія MAN Truck & Bus AG представила модельний ряд великих машин

Майбутнє розпочинається вже зараз. З автомобілів. Сьогоднішні машини – це завжди довершеність форм, ліній, технологій.

Створювати нові моделі, що визначають, яким буде завтрашній день, досить складно. Однак компанія MAN Truck & Bus AG займається цим вже понад 100 років. І робить це якісно, випереджаючи час та презентуючи світу інноваційні машини.

Цієї суботи, 14 квітня, у парку культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького відбулася демонстрація сучасних технологій в галузі перевезень від компанії MAN Truck & Bus. Гостям виставки були представлені вантажівка MAN TGM 18.250, пожежний автомобіль MAN TGM 12.250 BL і потужний MAN TGX 18.500 BLS Euro 6. Останній, до речі, отримав звання "тягача" 2018 року. Також окремої уваги заслуговує MAN TGX 26.400 BL. І це не дивно – автомобіль має величезний екран – аж 40 кв.м. Окрім цих моделей, компанія показала абсолютно нове бачення міських автобусів – New MAN Lion’s City. Модель викликала справжній резонанс! Адже серед її основних переваг – сучасність, функціональність та комфорт, який зробить поїздки максимально приємними для пасажирів. З автобусом New MAN Lion’s City галузь перевезень вийшла на новий рівень! До речі, світова прем’єра цієї моделі автобуса лише місяць тому відбулася у Мюнхені. Україна – одна з перших країн, що не входять до складу Євросоюзу отримала цей автобус для демонстрації.

Звичайна, здавалося б, експозиція модельного ряду автомобілів стала справжнім видовищем, яке тривало весь день! Після закінчення офіційної презентації, розпочалися святкування. На відвідувачів демонстрації очікувало багато надзвичайних подарунків від партнерів заходу – мережі автозаправних комплексів ОККО та ТМ "Віденська кава". Приємним сюрпризом також стали улюблені пісні від запрошених виконавців. Талановитий Ivan Navi заряджав присутніх своєю енергетикою. А кавер-гурт "911" співав відомі хіти, від яких неможливо було встояти на місці.

Нагадаємо: компанія MAN Truck & Bus, що належить Volkswagen Group, займає одне з провідних місць у Європі поміж виробників автомобілів і постачальників транспортних рішень. Сьогодні точки виробництва MAN розташовані по всьому світу і налічують більше 35000 працівників. До того ж компанія має грандіозний асортимент своєї автопродукції, серед якої транспортери, вантажівки, автобуси, дизельні та газові двигуни. А також надає широкий спектр послуг щодо пасажирських і вантажних перевезень. Компанія сумлінно працює над тим, щоб підходи, які вже використовуються у приватному комерційному транспорті, були й у комунальному секторі. Тобто щоб при купівлі техніки враховувалися головні критерії: паливна економічність, зменшення простоїв при планових сервісах і ремонтах, а також коефіцієнт виходу на лінію та залишкова вартість техніки.



Дивитися у майбутнє і не бачити горизонтів. Поринути з головою в автомобільний світ і не відчувати меж. Бачити нові дороги і йти новими шляхами. Таких принципів дотримуються працівники та представники компанії MAN, що, спеціально для розширення орієнтирів у сфері логістики, створюють платформи. А також вдосконалюють вже існуючі моделі автомобілів, відкривають світу інноваційні технології та задовольняють транспортні потреби львів’ян та гостей міста. Адже головні їхні очікування – побачити на вулицях міста громадські автобуси MAN із левом на решітці.