Потужний форвард погодився виступати за збірну України з баскетболу

Форвард ізраїльського клубу "Бней Герцлія" Богдан Близнюк зможе зіграти за збірну України з баскетболу у матчах відбору на Кубок світу 2019 року.

Раніше Близнюк вже фігурував в розширеній заявці збірної України на літні матчі відбору КС-2019, але пізніше не потрапив до основного складу "синьо-жовтих". Цього разу з баскетболістом зустрічалися представники Федерації баскетболу України і домовилися про його приїзд на найближчі матчі збірної України. Йдеться про двох поєдинках кваліфікації Кубка світу 2019 проти Словенії та Іспанії, що відбудуться в листопаді-грудні, пише "Обозреватель".

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Варто нагадати, що Богдан Близнюк народився у Луцьку у 1995 році. Однак у віці 7 років разом з сім'єю перебрався до США. 2014 року вступив до Університету Східного Вашингтону (Eastern Washington University), де розпочав виступи за однойменну команду в Першому дивізіоні студентської ліги NCAA. У 2018 році він виставив свою кандидатуру на драфт НБА, але не був обраний. Однак згодом Близнюк потрапив у ростер клубу "Лос-Анджелес Кліпперс" на літню лігу. Та після цього підписав контракт з клубом "Бней Герцлія" з Ізраїлю.