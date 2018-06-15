Потужний ноутбук Maingear, про який мало хто знає: відмінне поєднання якості за хорошу ціну

Ноутбуки виробництва Maingear відомі далеко не кожному українцю. Але даремно. Адже компанія робить справді хороший продукт. Так, нова ігрова модель Pulse 15 має потужне наповнення, при цьому не надто високу вартість.

Про це пише ixbt.com.

Pulse 15 має 15-дюймовий екран з дуже тонкими рамками навколо екрану. При цьому клавіатура по ширині займає практично всю нижню панель.

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Працює ноутбук на 6-ядерному процесорі Intel Core i7-8750H. Він має відеокарту GeForce GTX 1060 з 6 ГБ пам'яті. Обсяг оперативної пам'яті може становити від 8 до 32 ГБ, а для зберігання даних можна використовувати два накопичувачі.

Крім того, користувач має змогу встановити оптичний накопичувач, хоча за замовчуванням його немає.

Ігровий ноутбук Pulse 15

Pulse 15 працює із звуковою картою Sound Blaster Cinema 5. Також він має порти USB 3.0 (x2), USB-C 3.1, USB 2.0, HDMI 2.0, Mini DisplayPort 1.4 (x2), RJ45, кардрідер.

Єдиний помітний мінус моделі – акумулятор. Він має ємність всього 46,74 Вт· год, що для подібної конфігурації дуже мало.

При цьому за базову версію Pulse 15 треба заплатити 1400 доларів (36 400 гривень). Треба сказати, що це дуже хороша ціна за модель такого класу. Також Maingear пропонує прикрасити ноутбук фірмовими малюнками. Але за це доведеться доплатити від 300 до 450 доларів.

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