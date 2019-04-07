21:03
7 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля.Слівкі: Головний російський шаман Шойгу. Автомобільний вандал Путін
      Вєсті Кремля
      23:54, 6 квітня
      Вєсті.UA.Жир: Ляшко захотів у тюрму. Українські олігархи різко збідніли
      Вєсті.UA
      18:41, 6 квітня
      Рейдерство за згодою судів: шокуючі злочини, в яких є постраждалі та нема винуватих
      ЦРУ
      09:00, 5 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Український Крим. Частина 1
      Згадати все
      01:03, 6 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Потужний прорив українських бійців, скептична реакція західних ЗМІ на дебати – топ-5 відео тижня

      756 Читать новость на русском
      Топ-5 відео тижня
      Топ-5 відео тижня / 24 канал

      24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

      Реакція західних медіа на українські вибори

      Сюрреалістична драма – так називають українську політику авторитетні іноземні видання напередодні другого туру виборів. А все – через баталії кандидатів у президенти щодо передвиборчих дебатів.

      Відео: що пишуть західні ЗМІ про баталії з дебатами в Україні

      Українські військові на Донбасі зайняли нові позиції та дали відсіч бойовикам

      Свобода окупованого Донбасу стала на кілометр ближчою. Воїни Операції Об'єднаних сил зайняли стратегічну висоту просто під окупованим Донецьком й обіцяють, що скоро терористи про це гірко пошкодують.

      Відео: журналісти 24 каналу побували на нових позиціях української армії

      Рейд пішоходів у Львові: як поліцейські ловили порушників

      У центрі Львова патрульні влаштували спеціальне полювання на порушників-пішоходів. Патрулювали на завантажених ділянках у середмісті, там, де особливо активний рух. Проте львів'ян це не лякає і вони переходять дорогу через кілька смуг на інший бік вулиці.

      Відео: як відповідали львів'яни поліцейським

      Одна з найжорстокіших справ Майдану вже на фінішній прямій

      20 січня 2014 року бійці підрозділу "Беркут" ледь не до смерті закатували протестувальників на колонаді стадіону "Динамо". І от п'ять років потому з'явилася надія, що винні отримають покарання за свої дії.

      Відео: що відомо про хід справи проти "Беркуту"

      Гіркі спогади про загиблих героїв на фронті

      Українці звикли до війни на Сході, а щоденні зведення ООС ми сприймаємо швидше як статистику. Проте варто пам'ятати, що війна продовжуються і ледь не щодня Україна втрачає справжніх героїв. Такими були Яна Червона та Олександр Мілютін, які загинули після обстрілу проросійських бойовиків.

      Відео: ким були герої Яна Червона та Олександр Мілютін

      На Львівщині попрощалися із бійцем Першої окремої штурмової роти добровольчого українського корпусу. Роман Федоришин на війні був із самого початку.

      Відео: ким був Роман Федоришин

       

      blog_ava
      Вибори президента України-2019: офіційні результати
      сьогодні
      230454
      Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики Президентські вибори 2019 Журналісти Дебати Зеленського з Порошенком Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Відео тижня ЗМІ Медіа
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
      сьогодні , 20:02 Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
      Юлія Турелик 7729
      Найсмішніші меми тижня: чувачі так чувачі, епопея з аналізами і літаюча корова
      сьогодні , 20:00 Найсмішніші меми тижня: чувачі так чувачі, епопея з аналізами і літаюча корова
      884
      "Шахтар" у серії пенальті вибив "Динамо" з Кубка України: відео
      сьогодні , 19:43 "Шахтар" у серії пенальті вибив "Динамо" з Кубка України: відео
      2596
      Дивовижна Західна Україна, або Нам є чим пишатися: місця, про які має дізнатися кожен українець
      сьогодні , 19:34 Дивовижна Західна Україна, або Нам є чим пишатися: місця, про які має дізнатися кожен українець
      Ukrainer 981
      Потужний прорив українських бійців, скептична реакція західних ЗМІ на дебати – топ-5 відео тижня
      сьогодні , 19:30 Потужний прорив українських бійців, скептична реакція західних ЗМІ на дебати – топ-5 відео тижня
      756
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук