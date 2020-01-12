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      Потужний шторм вдарив по США: загинули 11 людей – фото і відео наслідків негоди

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      Негода у США / AFP

      Негода пронеслась південними штатами – Техасом, Луїзіаною, Алабамою. Зачепили потужні вітри й Північну Кароліну, що розташована на східному узбережжі. Через потужні пориви вітру, а подекуди – торнадо, розгромлені сотні будинків, без світла залишились 200 тисяч американців.

      Втім, що найстрашніше – негода відібрала життя 11 людей. Про це інформує AFP.

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      Серед загиблих – поліцейський та пожежник, їх у Техасі збив автомобіль, який злетів з дороги через ожеледицю.


      Перекинутий ураганом автомобіль/ фото AFP

      В Луїзіані тіла пари знайшли біля розбитого фургончика, у якому вони проживали. Потужний вітер перекинув його, а люди померли під завалами.


      Шквальні вітри та торнадо вдарили по США/ фото AP

      В Алабамі загинули 3 людини, їх будинки перетворилися в суцільну розруху. У штаті з багатьох будівель позривало дахи, а зірвані лінії електропередач були розкидані по дорогах.


      Вирвані з корінням дерева/ фото AP

      Я живу у містечку Ведові, що у Алабамі, вже 4 роки. Це – найгірша погода, яку я бачив за свої 65 років. Щасливці ті, в кого лише протікає дах чи нема світла. Важко уявити, як негоду пережили люди, по яких вона вдарила в повну силу,
      – пише у соцмережах користувач на ім’я Том.

      Наразі понад 18 мільйонів осіб у Луїзіані, Арканзасі, Техасі та Оклахомі перебувають у зоні ризику, де можливі торнадо та підтоплення внаслідок злив.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини США Погода Стихійні лиха Жертви
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