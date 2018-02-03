Потужний снігопад атакує Закарпаття: заблоковані дороги, знеструмлені села

У суботу, 3 лютого, на Закарпатті випала велика кількість снігу. Внаслідок сильних опадів у високогірних районах області на автошляхах ускладнено рух вантажівок. Без світла залишилися 19 населених пунктів регіону.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Закарпатській області.

Рятувальники зазначають, що не всі вантажівки можуть подолати засніжені траси, тож допомогу в буксируванні їм надають підрозділи оперативно-рятувальної служби.

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Так, станом на 21:00 рятувальники відбуксирували вже 29 автомобілів, які застрягли на засніжених трасах Закарпаття. Надзвичайники наголошують, що здебільшого це трапляється внаслідок того, що водії не замінюють вчасно ґуму на зимову й не обладнують колеса ланцюгами проти ковзання.

За даними ДСНС, на сьогодні для забезпечення проїзду та попередження зупинки руху транспорту на закарпатських автошляхах у цілодобовому режимі чергує спеціальна техніка. Усього від Управління ДСНС у Закарпатській області залучено 7 одиниць техніки та 19 рятувальників.

Зазначається, що внаслідок налипання мокрого снігу впали 3 дерева у Воловецькому, Великоберезнянському та Перечинському районах. У всіх трьох випадках рятувальники розпиляли деревину та усунули з місць падіння.

Повністю залишаються знеструмленими 14 населених пунктів.