Потужний снігопад на Запоріжжі: до ліквідації залучили Нацгвардію
17:16, сьогодні 2689 Читать новость на русском
У ніч на 29 січня у Бердянську, що на Запоріжжі, пройшов потужний снігопад. До прибирання залучили навіть бійців Нацгвардії.
Про це пише видання pro.berdyansk.biz.
Міський голова Володимир Чепурний закликав городян теж долучитись до боротьби зі стихією.
При цьому комунальні служби вже третій тиждень працюють в посиленому режимі.
При цьому за прогнозами синоптиків, у вівторок, 29 січня, Бердянськ продовжить засипати снігом – в першій половині дня буде мокрий сніг з дощем.
Бердянськ засипало снігом
До прибирання вулиць залучили бійців
Снігопад у Бердянську
Джерело: 24 Канал
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