Потужний тайфун "Джебі" накрив Японію: шокуючі фото та відео
На Японію обрушився найпотужніший за останні 25 років тайфун "Джебі" у вівторок, 4 вересня . Негода принесла у країну сильні зливи та потужний вітер, через які люди залишилися без електрики, а у транспортному сполученні сталися сильні перебої.
Відповідні фото та відео публікують очевидці у мережі.
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Через тайфун у Японії скасовано 700 внутрішніх авіарейсів, тимчасово припинили залізничне сполучення, а без світла залишається понад 350 тисяч домівок.
Зазначається, що тайфун рухається у північному напрямку, у бік найбільшого острова країни Хонсю. Сила вітру становить 160 кілометрів за годину та досягає подекуди 215 кілометрів за годину. Він зносить на своєму шляху покрівлі будівель, автомобілі та навіть міцні металеві конструкції.
Наразі відомо, що через негоду загинуло щонайменше 2 людини.
Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе закликав жителів найбільш вразливих територій заходу країни до "завчасної евакуації". Наразі було евакуйовано близько 300 тисяч осіб, з яких 280 тисяч – з портового міста Кобе.
Як попереджає погодна служба Японії, "Джебі" може викликати зсуви, повені та торнадо в країні.
Дивіться відео тайфуну у Японії:
Тайфун "Джебі" у Японії: відео