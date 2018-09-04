Потужний тайфун "Джебі" накрив Японію: шокуючі фото та відео

На Японію обрушився найпотужніший за останні 25 років тайфун "Джебі" у вівторок, 4 вересня . Негода принесла у країну сильні зливи та потужний вітер, через які люди залишилися без електрики, а у транспортному сполученні сталися сильні перебої.

Відповідні фото та відео публікують очевидці у мережі.

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Через тайфун у Японії скасовано 700 внутрішніх авіарейсів, тимчасово припинили залізничне сполучення, а без світла залишається понад 350 тисяч домівок.

Зазначається, що тайфун рухається у північному напрямку, у бік найбільшого острова країни Хонсю. Сила вітру становить 160 кілометрів за годину та досягає подекуди 215 кілометрів за годину. Він зносить на своєму шляху покрівлі будівель, автомобілі та навіть міцні металеві конструкції.

Наразі відомо, що через негоду загинуло щонайменше 2 людини.

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе закликав жителів найбільш вразливих територій заходу країни до "завчасної евакуації". Наразі було евакуйовано близько 300 тисяч осіб, з яких 280 тисяч – з портового міста Кобе.

Як попереджає погодна служба Японії, "Джебі" може викликати зсуви, повені та торнадо в країні.

Дивіться відео тайфуну у Японії:

Тайфун "Джебі" у Японії: відео

Pray for Japan everyone. Typhoon Jebi the strongest typhoon yet since 1993 is hitting their country. pic.twitter.com/zkhN6MHtai — Neil Jed Castro (@neiljedcastro) 4 вересня 2018 р.

Japan’s summer of #climate hell continues: Country just hit by strongest typhoon in 25 years with 1 million people evacuating - and that's after historic floods killed 200 people, landslides, a record-breaking heatwave and millions sufferinghttps://t.co/zCh89BczhX #jebi pic.twitter.com/rnIsow6IoJ — Assaad Razzouk (@AssaadRazzouk) 4 вересня 2018 р.

Me and my mother landed at this airport in Osaka a couple days ago and now its all under water because of typhoon jebi. We just left osaka in time, hope everybody there is ok! ️ pic.twitter.com/LPH20E7NZ7 — GARMIANI (@GARMIANI_) 4 вересня 2018 р.

Typhoon Jebi reaches Japan - the strongest storm to hit in 25 years https://t.co/ZR6xC2sZo7 pic.twitter.com/lAiL0lHERs — Stuff (@NZStuff) 4 вересня 2018 р.

One Million Told To Evacuate As Typhoon Jebi Hits Japan.

Heavy rainfall, giant waves, and 135mph winds have attacked Japan during Typhoon Jebi – the worst storm to have hit the country in 25 years.#Japan#Jebihttps://t.co/I9711RMViI pic.twitter.com/uyfOSxo18q — Mushy (@mushtaqsoc) 4 вересня 2018 р.

This semi-truck was flipped on its side and crashed into the side of a bridge as Typhoon Jebi slammed the southern coast of Japan, the strongest typhoon to make landfall there in 25 years https://t.co/uW6eXB4Emm pic.twitter.com/2VDt6Ibqdw — CNN (@CNN) 4 вересня 2018 р.

Breaking: Major damage reported after Typhoon Jebi strikes Japan. pic.twitter.com/LvBxwhExHG — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 4 вересня 2018 р.