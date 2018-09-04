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Потужний тайфун "Джебі" накрив Японію: шокуючі фото та відео

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Тайфун "Джебі" у Японії 4 вересня 2018 року
Тайфун "Джебі" у Японії 4 вересня 2018 року / Фото з Twitter

На Японію обрушився найпотужніший за останні 25 років тайфун "Джебі" у вівторок, 4 вересня . Негода принесла у країну сильні зливи та потужний вітер, через які люди залишилися без електрики, а у транспортному сполученні сталися сильні перебої.

Відповідні фото та відео публікують очевидці у мережі.

Читайте також: Небезпечний тайфун в Японії: без світла залишаються понад 350 тисяч будинків

Через тайфун у Японії скасовано 700 внутрішніх авіарейсів, тимчасово припинили залізничне сполучення, а без світла залишається понад 350 тисяч домівок. 

Зазначається, що тайфун рухається у північному напрямку, у бік найбільшого острова країни Хонсю. Сила вітру становить 160 кілометрів за годину та досягає подекуди 215 кілометрів за годину. Він зносить на своєму шляху покрівлі будівель, автомобілі та навіть міцні металеві конструкції.

Наразі відомо, що через негоду загинуло щонайменше 2 людини. 

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе закликав жителів найбільш вразливих територій заходу країни до "завчасної евакуації". Наразі було евакуйовано близько 300 тисяч осіб, з яких 280 тисяч – з портового міста Кобе.

Як попереджає погодна служба Японії, "Джебі" може викликати зсуви, повені та торнадо в країні.

Дивіться відео тайфуну у Японії: 

Тайфун "Джебі" у Японії: відео

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теги: Японія Стихійні лиха Погода Жертви
Джерело: 24 Канал
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