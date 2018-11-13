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      Потужний удар в руку звалив бразильського тенісиста на турнірі в Лондоні: відео

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      Відео моменту попадання м'яча в руку Марсело Мело
      Відео моменту попадання м'яча в руку Марсело Мело / Vaaju

      Під час парного матчу на Підсумковому турнірі в Лондоні бразильський тенісист Марсело Мело впав на корт після потужного удару в руку.

      Удар, швидкість якого сягнула майже 200 км\год, завдав мериканець Джек Сок. Після попадання м'яча Мело впав на корт і не відразу зміг підвестися на ноги. 

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      Тенісист піднявся тільки, коли на корт вийшов лікар. Після короткої паузи Мело зміг продовжити гру.

      Відео моменту попадання м'яча

       

      Відзначимо, що перемогу здобули Майк Браян та Джек Сок з рахунком 2:0 (6:3, 7:6)

      Теги: Спорт Теніс
      Джерело: 24 Канал
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