Потужний вибух на військовій базі стався у Туреччині: велика кількість поранених, є зниклі
У Туреччині на базі збройних сил країни у провінції Хаккярі стався вибух. У результаті 25 військових зазнали поранень і ще сім осіб зараз розшукують.
Як повідомляє турецька інформаційна агенція Anadolu, усіх поранених було доправлено до лікарні та їм медики надають допомогу.
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Попередньо, причиною інциденту став вибух боєприпасів важкого озброєння. За інформацією деяких ЗМІ, під час стрільби із важкої зброї стався нещасний випадок.
Більше жодних подробиць події немає, оскільки турецький суд заборонив ЗМІ повідомляти будь-яку інформацію щодо події.
Зауважимо, що сама база розташовується неподалік кордону Туреччини з Іраном і іракським Курдистаном.
Тим часом, у мережі публікують відео наслідків вибуху.
Нагадаємо, рано-вранці 9 жовтня почалися вибухи на 6-му арсеналі біля міста Ічня на Чернігівщині. У зв’язку з цим було евакуйовано близько 10 тисяч місцевих жителів та закрито повітряний простір. Постраждалих немає. Згодом у СБУ оприлюднили три основні версії причин події.