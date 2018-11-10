Потужний вибух на військовій базі стався у Туреччині: велика кількість поранених, є зниклі

У Туреччині стався потужний вибух на військовій базі: 25 осіб поранено / Соцмережі

У Туреччині на базі збройних сил країни у провінції Хаккярі стався вибух. У результаті 25 військових зазнали поранень і ще сім осіб зараз розшукують.