Потужний вибух вщент зруйнував приватний будинок на Закарпатті: фото

У неділю, 2 вересня, у селі Велика Бакта Берегівського району, що на Закарпатті, в приватному житловому будинку стався потужний вибух. Одна людина травмована.

Про це йдеться на місцевому сайті "Мукачево.нет".

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Як зазначається, в результаті вибуху цегляний будинок зруйнований вщент, а також постраждав 56-річний чоловік, котрий орендував будинок. Наразі травмованому надається медична допомога, загрози для його життя немає.



Внаслідок вибуху вщент зруйнований цегляний будинок

Попередня причина надзвичайної події – вибух побутового газу. На місці працюють рятувальники, газовики і представники Берегівської райдержадміністрації.

Нагадаємо, 11 серпня у Харкові у багатоповерхівці прогримів вибух, в результаті якого вибито вікна, двері та частину перекриттів. Евакуювали весь будинок.