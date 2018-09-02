Потужний вибух вщент зруйнував приватний будинок на Закарпатті: фото
У неділю, 2 вересня, у селі Велика Бакта Берегівського району, що на Закарпатті, в приватному житловому будинку стався потужний вибух. Одна людина травмована.
Про це йдеться на місцевому сайті "Мукачево.нет".
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Як зазначається, в результаті вибуху цегляний будинок зруйнований вщент, а також постраждав 56-річний чоловік, котрий орендував будинок. Наразі травмованому надається медична допомога, загрози для його життя немає.
Внаслідок вибуху вщент зруйнований цегляний будинок
Попередня причина надзвичайної події – вибух побутового газу. На місці працюють рятувальники, газовики і представники Берегівської райдержадміністрації.
Нагадаємо, 11 серпня у Харкові у багатоповерхівці прогримів вибух, в результаті якого вибито вікна, двері та частину перекриттів. Евакуювали весь будинок.