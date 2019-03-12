Потужний вітер в Одесі здув візок із дитиною в море: відео
В Одесі штормовий вітер здув із пірса у море візок із дитиною. На порятунок малюка кинулась мати, проте і їй довелось надавати допомогу. І маму, і дитину із крижаного моря витягнув небайдужий перехожий.
Візок так і залишився у морі. Про інцидент, що ледь не став трагедією, у соцмережах переповів очевидець Василь Бушаров.
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За його словами, надзвичайна подія трапилась на одеському пляжі Аркадія.
Справа на пірсі помічаємо суєту. Там кілька дорослих людей. Один із хлопців знімає одяг. Причому робить це дуже швидко. Невже захотілося скупатися? Вода не тепліше 5 градусів. Стрибає у воду з далекої сторони пірсу. Через півхвилини на пірс піднімають жінку в темному одязі. Жива. З неї капає вода. Ще кілька секунд: на пірсі з'являється дитина,
– переповів ситуацію свідок.
За його словами, люди, які зібралися на місці інциденту, почали відразу кутати дитину у теплі речі.
"Ситуація проста і зовсім безглузда. Проте, якби поруч не було того хлопця-рятівника, то і мама, і дитина точно б потонули", – висловив свою думку очевидець.
Він також оприлюднив відео, на якому видно, як у морі плаває коляска: її так ніхто і не витягнув із водойми після інциденту.
Дивіться відео з місця інциденту в Одесі:
Зазначимо, що потужний вітер наробив чимало лиха протягом останніх 3 днів. Так, внаслідок негоди загинуло 3 осіб у Житомирській і Вінницькій областях.
Вітер зриває покрівлі будинків, вириває із корінням дерева, а у місті Южноукраїнськ від шквальних поривів навіть впала вежа одного із мобільних операторів. Окрім того, під будівлею українського парламенту 11 березня впала велика смерека. Дерево дещо пошкодило фасад Верховної Ради і загородило проїзд до паркувального місця спікера Ради Андрія Парубія.