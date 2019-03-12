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      Потужний вітер в Одесі здув візок із дитиною в море: відео

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      В Одесі вітер здув візок із дитиною у море
      В Одесі вітер здув візок із дитиною у море / скрін із відео

      В Одесі штормовий вітер здув із пірса у море візок із дитиною. На порятунок малюка кинулась мати, проте і їй довелось надавати допомогу. І маму, і дитину із крижаного моря витягнув небайдужий перехожий.

      Візок так і залишився у морі. Про інцидент, що ледь не став трагедією, у соцмережах переповів очевидець Василь Бушаров.

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      За його словами, надзвичайна подія трапилась на одеському пляжі Аркадія.

      Справа на пірсі помічаємо суєту. Там кілька дорослих людей. Один із хлопців знімає одяг. Причому робить це дуже швидко. Невже захотілося скупатися? Вода не тепліше 5 градусів. Стрибає у воду з далекої сторони пірсу. Через півхвилини на пірс піднімають жінку в темному одязі. Жива. З неї капає вода. Ще кілька секунд: на пірсі з'являється дитина,
      – переповів ситуацію свідок.

      За його словами, люди, які зібралися на місці інциденту, почали відразу кутати дитину у теплі речі.

      "Ситуація проста і зовсім безглузда. Проте, якби поруч не було того хлопця-рятівника, то і мама, і дитина точно б потонули", – висловив свою думку очевидець.

      Він також оприлюднив відео, на якому видно, як у морі плаває коляска: її так ніхто і не витягнув із водойми після інциденту.

      Дивіться відео з місця інциденту в Одесі:

      Солнечный, но ветреный день. Одесса. Аркадия. Пляж. Сидим, смотрим на море. Справа на пирсе замечаем суету. Там несколько взрослых людей. Один из парней снимает одежду. Причем снимает очень быстро. Неужели захотелось искупаться? Вода не теплее 5 градусов. Прыгает в воду с дальней стороны пирса. Через пол минуты на пирс поднимают женщину в темной одежде. Жива. С нее капает вода. Еще несколько секунд. На пирсе появляется ребенок. Потом тот самый парень, который прыгнул. Люди кутают ребенка в одежду. Скоро уходят с пляжа. Ветер был такой силы, что коляску с ребенком сдуло с пирса. Мама, прыгнула за ним следом. Думаю, что если бы не случилось рядом того парня, то утонули бы оба. Спаслись. Или правильно сказать спас. Коляску никто доставать из воды не стал. Ситуация простая и нелепая. Будьте осторожны. Не теряйте бдительности. И отдельное спасибо тому парню. Здоровья тебе, мужчина. Спасибо за твое большое сердце.

      Опубліковано Василієм Бушаровим Понеділок, 11 березня 2019 р.

      Зазначимо, що потужний вітер наробив чимало лиха протягом останніх 3 днів. Так, внаслідок негоди загинуло 3 осіб у Житомирській і Вінницькій областях.

      Вітер зриває покрівлі будинків, вириває із корінням дерева, а у місті Южноукраїнськ від шквальних поривів навіть впала вежа одного із мобільних операторів. Окрім того, під будівлею українського парламенту 11 березня впала велика смерека. Дерево дещо пошкодило фасад Верховної Ради і загородило проїзд до паркувального місця спікера Ради Андрія Парубія.

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      Теги: Новини України Негода в Україні Новини Одеси Діти і неповнолітні Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 Канал
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