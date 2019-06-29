18:15
29 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      G20 КОНСТИТУЦІЯ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Підкорення президентів Путіну. Ді Капріо рятує китів в Росії
      Вєсті Кремля
      21:42, 28 червня
      Вєсті.UA. Жир: Газманов заспівав для українських офіцерів. Гриценко (не)супергерой
      Вєсті.UA
      19:33, 28 червня
      Чому українці потрапляють у туристичні шахрайства та як отримати компенсацію за затримку рейсу
      ЦРУ
      09:00, 28 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      G20 КОНСТИТУЦІЯ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Потужний військовий корабель США зайшов в порт Одеси, за ним йде наступний: фото

      62 Читать новость на русском
      Десантний корабель ВМС США зайшов у порт Одеси
      Десантний корабель ВМС США зайшов у порт Одеси / Думская

      Транспортно-десантний корабель військово-морських сил США USNS Yuma увійшов в порт Одеси. Він братиме участь у масштабних міжнародних навчаннях Sea Breeze 2019.

      Так, за ніч корабель перетнув Чорне море і близько 11:00 29 червня ошвартувався біля одного з причалів, пише "Думская".

      Цікаво: Коли США відправлять в Україну перші катери Island

      Найближчим часом у порт зайде ще один корабель ВМС США – ракетний есмінець USS Carney DDG64.

      Yuma доставив в Україну підрозділ американських морських піхотинців, які візьмуть участь у міжнародних військово-морських навчаннях Sea Breeze 2019, 
      – мовиться у повідомленні.


      Американський десантний корабель у порту Одеси/ Джерело: dumskaya.net

      Водночас "Український мілітарний портал" зазначає, що це другий раз в історії, коли корабель такого типу зайде до акваторії Чорного моря. Перший відбувся у серпні 2018-го року, тоді USNS Carson City (T-EPF-7) прибув до Румунії для участі в навчаннях.

      USNS Yuma/ Джерело: dumskaya.net

      USNS Yuma – транспорт класу Spearhead, може взяти на борт понад 300 морських піхотинців і близько 550 тонн різного спорядження, зокрема бойову техніку і танки, є вертолітний майданчик. Осадка дозволяє діяти на мілководді.

      Що таке Sea Breeze?Це багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України з 1997 року відповідно до "Меморандуму про порозуміння та співробітництво з питань оборони та військових взаємин" між Міноборони США та Міноборони України від 1993 року. Організаторами навчань є Україна і США. цьогоріч навчання поснуться в понеділок, 1 липня. 

      blog_ava
      Трансфери команд УПЛ: онлайн
      сьогодні
      3974
      Теги: Новини України Водний транспорт Новини Одеси Новини США Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Трамп встретился с Путиным: о чем говорили и место Украины в диалоге
      сьогодні , 16:00 Трамп встретился с Путиным: о чем говорили и место Украины в диалоге
      Злой Одессит 4579
      На нас інші команди дивилися так, ніби ми якісь первісні люди, – могулістка Тетяна Петрова
      сьогодні , 14:30 На нас інші команди дивилися так, ніби ми якісь первісні люди, – могулістка Тетяна Петрова
      Станіслав Безушко 684
      Відведення сил від Станиці Луганської – гра на руку терористам
      сьогодні , 12:05 Відведення сил від Станиці Луганської – гра на руку терористам
      Олексій Чибісов 1253
      Вілла Рабіновича: які маєтки ховає лідер "Опозиційної платформи – За життя"
      сьогодні , 11:04 Вілла Рабіновича: які маєтки ховає лідер "Опозиційної платформи – За життя"
      Юлія Гілей 4313
      Зміни у липні: нова електроенергія, соцдопомоги та дорожчі паспорти
      сьогодні , 10:00 Зміни у липні: нова електроенергія, соцдопомоги та дорожчі паспорти
      Яніна Ткачук 7244
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук