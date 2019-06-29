Потужний військовий корабель США зайшов в порт Одеси, за ним йде наступний: фото

Транспортно-десантний корабель військово-морських сил США USNS Yuma увійшов в порт Одеси. Він братиме участь у масштабних міжнародних навчаннях Sea Breeze 2019.

Так, за ніч корабель перетнув Чорне море і близько 11:00 29 червня ошвартувався біля одного з причалів, пише "Думская".

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Найближчим часом у порт зайде ще один корабель ВМС США – ракетний есмінець USS Carney DDG64.

Yuma доставив в Україну підрозділ американських морських піхотинців, які візьмуть участь у міжнародних військово-морських навчаннях Sea Breeze 2019,

– мовиться у повідомленні.



Американський десантний корабель у порту Одеси/ Джерело: dumskaya.net

Водночас "Український мілітарний портал" зазначає, що це другий раз в історії, коли корабель такого типу зайде до акваторії Чорного моря. Перший відбувся у серпні 2018-го року, тоді USNS Carson City (T-EPF-7) прибув до Румунії для участі в навчаннях.

USNS Yuma/ Джерело: dumskaya.net

USNS Yuma – транспорт класу Spearhead, може взяти на борт понад 300 морських піхотинців і близько 550 тонн різного спорядження, зокрема бойову техніку і танки, є вертолітний майданчик. Осадка дозволяє діяти на мілководді.

Що таке Sea Breeze?Це багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України з 1997 року відповідно до "Меморандуму про порозуміння та співробітництво з питань оборони та військових взаємин" між Міноборони США та Міноборони України від 1993 року. Організаторами навчань є Україна і США. цьогоріч навчання поснуться в понеділок, 1 липня.