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Потужний землетрус сколихнув Чилі

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Потужний землетрус сколихнув Чилі
Потужний землетрус сколихнув Чилі / Фото з вільних джерел

Землетрус магнітудою 6,2 бала стався неподалік міста Овальє у штаті Кокімбо, Чилі.

Поштовхи земної кори сталися близько о першій годині дня за київським часом, інформує Геологічна служби США (USGS).

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Епіцентр землетрусу був у 54 кілометрах на південний захід від міста на глибині 76,1 кілометра. Експерти оцінюють його інтенсивність як "руйнівний".

Наразі невідомо, чи є жертви та руйнування внаслідок інциденту.

До слова, біля берегів Папуа-Нової Гвінеї трапився землетрус магнітудою 6,2 бала.

Теги: Чилі Землетрус
Джерело: 24 Канал
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