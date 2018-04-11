Потужний землетрус сколихнув Чилі

Землетрус магнітудою 6,2 бала стався неподалік міста Овальє у штаті Кокімбо, Чилі.

Поштовхи земної кори сталися близько о першій годині дня за київським часом, інформує Геологічна служби США (USGS).

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Епіцентр землетрусу був у 54 кілометрах на південний захід від міста на глибині 76,1 кілометра. Експерти оцінюють його інтенсивність як "руйнівний".



Наразі невідомо, чи є жертви та руйнування внаслідок інциденту.

До слова, біля берегів Папуа-Нової Гвінеї трапився землетрус магнітудою 6,2 бала.