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Потужний землетрус стався на Тайвані: моторошні фото і відео

21:34, сьогодні 1021 Читать новость на русском
Землетрус на Тайвані
Землетрус на Тайвані / Twitter

У вівторок 6 лютого на півночі острова Тайвань стався землетрус магнітудою 6,4 бала за шкалою Ріхтера.

Потужні підземні поштовхи були зафіксовані приблизно о 23:50 за місцевим часом.

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За попередніми даними, землетрус зруйнував кілька будівель у місті Хуалянь. Зокрема, й готель Marshal Hotel, у якому можуть перебувати іноземці.

Очевидці публікують у соцмережах фото та відео, на яких видно, як зруйновані будівлі моторошно нахилились – є загроза обвалів.

На дорогах міста помітні гігантські тріщини від підземних поштовхів.

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Теги: Землетрус Китай Стихійні лиха Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 Канал
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