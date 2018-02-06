Потужний землетрус стався на Тайвані: моторошні фото і відео
21:34, сьогодні 1021 Читать новость на русском
У вівторок 6 лютого на півночі острова Тайвань стався землетрус магнітудою 6,4 бала за шкалою Ріхтера.
Потужні підземні поштовхи були зафіксовані приблизно о 23:50 за місцевим часом.
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За попередніми даними, землетрус зруйнував кілька будівель у місті Хуалянь. Зокрема, й готель Marshal Hotel, у якому можуть перебувати іноземці.
Очевидці публікують у соцмережах фото та відео, на яких видно, як зруйновані будівлі моторошно нахилились – є загроза обвалів.
На дорогах міста помітні гігантські тріщини від підземних поштовхів.
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Джерело: 24 Канал
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