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Потужний зсув ґрунту відрізав від цивілізації п'ять сіл на Прикарпатті: фото

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Потужний зсув на Прикарпатті відірвав від цивілізації п'ять сіл
Потужний зсув на Прикарпатті відірвав від цивілізації п'ять сіл / kurs.if.ua

На Прикарпатті через тривалі опади стався потужний зсув ґрунту. Через нього виявилась заблокованою автомобільна дорога міського значення, яка сполучає 5 сіл у Верховинському районі на Івано-Франківщині.

Про це інформує прес-служба Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

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26 серпня ГУ ДСНС в Івано-Франківській області надійшла інформація про те, що впродовж дня на території Верховинського району йшли опади у вигляді дощу. Через це поблизу присілка Грузи села Красник відбувся зсув ґрунту та каміння на автомобільну дорогу місцевого значення "Ільці – Буркут" протяжністю близько 30 метрів,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поліція перекрила проїзд для транспортних засобів на цій ділянці з метою недопущення нещасних випадків. Так, наразі припинене автомобільне сполучення із селами Бистрець (372 жителя), Дземброня (128 жителів), Топільче (205 жителів), Зелене (796 жителів) та із селом Явірник (293 жителя).

зсув Прикарпаття
На Прикарпатті зсув залишив села без транспортного сполучення

На місці події в селі Красник рятувальники провели виїзне засідання для визначення першочергових заходів з надання допомоги населенню та ліквідації наслідків зсуву.

зсув Прикарпаття
Рятувальники вирішують, як ліквідувати наслідки зсуву ґрунту на Прикарпатті

Теги: Новини України Стихійні лиха Новини Івано-Франківська ДСНС
Джерело: 24 канал
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