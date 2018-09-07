11:45
7 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
24°C 19°C
  • субота
    24°C 17°C
  • неділя
    23°C 16°C
  • понеділок
    20°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Військова церква у Росії. Жиріновський стає Сталіним
Вєсті Кремля
20:50, 6 вересня
Вєсті.UA. Вживані гелікоптери Авакова. Донецьк перейменують на честь Захарченка
Вєсті.UA
19:47, 6 вересня
Східний експрес: чому перевізники безперешкодно їздять через блокпости на Донбасі
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Тотальна цензура
Згадати все
13:44, 5 вересня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Потворна і бодібілдер, – у мережі розкритикували новий образ Ані Лорак

825
Потворна і бодібілдер, – у мережі розкритикували новий образ Ані Лорак

Співачка українського походження Ані Лорак наткнулась на нещадну критику користувачів мережі. Під прицілом хейтерів опинився образ артистки, який вона продемонструвала на російському фестивалі "Нова хвиля".

У російському Сочі стартував фестиваль "Нова хвиля". До курортного міста приїхали відомі співаки та навіть українські артисти. Зокрема, Андрій Данилко засвітився на вечірці фестивалю. Окрім цього, Ані Лорак, яка з сім'єю переїхала до Росії, теж позувала перед фотографами на червоній доріжці "Нової хвилі".

Читайте також: Ані Лорак без обручки красувалася на російському фестивалі "Нова хвиля"

От тільки вбрання скандальної співачки стало причиною для шквалу критики. Ані Лорак вбрала міні-сукню кольору фуксію з рукавами. Вбрання зробило образ співачки дещо дивним, адже плечі вокалістки стали значно більшими, а стрункі ноги виглядали не пропорційно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak)

 

На це звернули увагу користувачі мережі, які засипали сторінку Ані Лорак несхвальними коментарями. "Вибачте, але ви виглядаєте жахливо", "Як качок з короткими ногами", "Плечі в цій сукні, як у бодібілдера", "Невдалий вибір плаття", "Вбрання у Хмельницьку зі знижкою брала?", "Бракує ще штанги", "Потворно", "Не ваш фасон", – написали люди. Та серед підписників Ані Лорак були й такі, хто розхвалив невдалий look співачки, зазначивши, що виглядає вона розкішно. 

Окрім цього, у блозі артистки з'явилось фото з Сергієм Лазаревим. Після скандальних новин про зраду чоловіка Ані Лорак зірковій парі приписують роман. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak)

 

Теги: LifeStyle Новини Росії Ані Лорак Музика
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому Citroen C1 подобається і хлопчикам, і дівчаткам?
6 вересня, 18:30 Чому Citroen C1 подобається і хлопчикам, і дівчаткам?
Ryanair запустить 7 нових рейсів між Україною та Польщею
сьогодні, 10:03 Ryanair запустить 7 нових рейсів між Україною та Польщею
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук