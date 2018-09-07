Потворна і бодібілдер, – у мережі розкритикували новий образ Ані Лорак

Співачка українського походження Ані Лорак наткнулась на нещадну критику користувачів мережі. Під прицілом хейтерів опинився образ артистки, який вона продемонструвала на російському фестивалі "Нова хвиля".

У російському Сочі стартував фестиваль "Нова хвиля". До курортного міста приїхали відомі співаки та навіть українські артисти. Зокрема, Андрій Данилко засвітився на вечірці фестивалю. Окрім цього, Ані Лорак, яка з сім'єю переїхала до Росії, теж позувала перед фотографами на червоній доріжці "Нової хвилі".

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От тільки вбрання скандальної співачки стало причиною для шквалу критики. Ані Лорак вбрала міні-сукню кольору фуксію з рукавами. Вбрання зробило образ співачки дещо дивним, адже плечі вокалістки стали значно більшими, а стрункі ноги виглядали не пропорційно.

На це звернули увагу користувачі мережі, які засипали сторінку Ані Лорак несхвальними коментарями. "Вибачте, але ви виглядаєте жахливо", "Як качок з короткими ногами", "Плечі в цій сукні, як у бодібілдера", "Невдалий вибір плаття", "Вбрання у Хмельницьку зі знижкою брала?", "Бракує ще штанги", "Потворно", "Не ваш фасон", – написали люди. Та серед підписників Ані Лорак були й такі, хто розхвалив невдалий look співачки, зазначивши, що виглядає вона розкішно.

Окрім цього, у блозі артистки з'явилось фото з Сергієм Лазаревим. Після скандальних новин про зраду чоловіка Ані Лорак зірковій парі приписують роман.