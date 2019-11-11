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      Потяг "Харків – Київ" зупинили: шукають вибухівку

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      у поліції повідомили про мінування потягу Київ – Харківl
      у поліції повідомили про мінування потягу Київ – Харківl / Ілюстративне фото

      Вибухотехніки та правоохоронці перевіряють поїзд №719 сполученням "Харків – Київ". Про його мінування вранці 11 листопада поліцію повідомила невідома особа.

      Потяг зупинили 11:12 на станції Миргород, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці". Усіх пасажирів висадили. 

      Цікаво: Масові псевдомінування в Україні: які наслідки неправдивих повідомлень

      На місці працюють представники Нацполіції, ДСНС, СБУ та воєнізованої охорони "Укрзалізниці". 

      Окрім того, через повідомлення про вибухівку у Полтаві оглядали потяг сполученням "Бахмут — Львів". Інформація про замінування не підтвердилася, повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

      Фейкових мінувань стало більше 

      Повідомлень про закладену вибухівку останнім часом значно побільшало. Мінують усе – метро, аеропорти і вокзали, а також торговельні центри, школи, лікарні і навіть державні установи на кшталт Офісу Президента і Верховної Ради.

      Зокрема, недавно "мінували" потяг Інтерсіті Львів – Київ. Через повідомлення той кілька годин простояв у полі. 

      Більшість таких дзвінків надходить із Росії, непідконтрольних українських територій та країн Балтики – кажуть у поліції. Близько 95% таких повідомлень хибні, але майже кожен випадок опрацьовують як достовірний. Крім реальної вибухівки, знаходять і муляжі.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Укрзалізниця Новини Харкова Новини Києва Поліція Фейкові замінування
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