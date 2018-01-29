Потяг "Інтерсіті+" збив людину на Хмельниччині
У Хмельницькій області біля станції Славута потяг "Інтерсіті+" Перемишль–Київ збив людину.
Про це інформує "Громадське" з посиланням на дані машиніста.
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За даними видання, пасажири відчули поштовх у передньому вагоні. До зіткнення потяг намагався знизити швидкість руху.
Після його зупинки, машиніст вийшов з вагона і побачив, що людина потрапила під потяг.
Чоловіка збили під час того, як він переходив колію.
Ми збили людину,
– сказав він.
Про інцидент повідомили у поліцію. Наразі невідомо, в якому стані постраждалий.
Нагадаємо, в Індії потяг збив чоловіка, який намагався зробити селфі на телефон. Чоловік стояв на колії у місті Хайдарабад і намагався сфотографуватися на тлі потяга, що мчав просто на нього.
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