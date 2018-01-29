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УСИК – БРІЄДІС МІТИНГИ В РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Потяг "Інтерсіті+" збив людину на Хмельниччині

08:27, сьогодні 271 Читать новость на русском
Потяг
Потяг "Інтерсіті+" / Фото з вільних джерел

У Хмельницькій області біля станції Славута потяг "Інтерсіті+" Перемишль–Київ збив людину.

Про це інформує "Громадське" з посиланням на дані машиніста.

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За даними видання, пасажири відчули поштовх у передньому вагоні. До зіткнення потяг намагався знизити швидкість руху.

Після його зупинки, машиніст вийшов з вагона і побачив, що людина потрапила під потяг.

Чоловіка збили під час того, як він переходив колію.

Ми збили людину,
– сказав він.

Про інцидент повідомили у поліцію. Наразі невідомо, в якому стані постраждалий.

Нагадаємо, в Індії потяг збив чоловіка, який намагався зробити селфі на телефон. Чоловік стояв на колії у місті Хайдарабад і намагався сфотографуватися на тлі потяга, що мчав просто на нього.

Теги: Новини України Укрзалізниця залізниця Хмельницький
Джерело: 24 Канал
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